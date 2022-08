Ingen tør tage den på: Chelsea-trøje er forbandet

Fernando Torres, Radamel Falcao, Gonzalo Higuain, Álvaro Morata og senest Romelu Lukaku er bare nogle af de angribere, der ikke har levet op til de forventninger, de er hentet til Chelsea med.

De har alle båret nummer ni for Premier League-klubben fra den engelske hovedstad, og nu har ingen lyst til at bære trøjen med det klassiske angribernummer.

Det overrasker Chelsea-træner Thomas Tuchel.

- Folk fortæller mig, at der hviler en forbandelse over det. Det er ikke sådan, at vi lader det være uberørt af taktiske årsager.

Thomas Tuchel kommer højst sandsynligt ikke til at kunne pege på en spiller med nummer ni på ryggen i Chelsea i den kommende sæson.

- Overraskende nok er der ingen, der vil røre det. Alle, der har været her længere end mig, siger: 'Du ved, han havde nummer ni og scorede ikke, og han havde nummer ni og scorede ikke', forklarer tyskeren ifølge Reuters.

Den belgiske angrebsstjerne Romelu Lukaku blev for et år siden hentet til klubben, men han scorede blot 15 mål i 43 kampe på tværs af alle turneringer og blev ikke den ventede succes.

Nu er han blevet lejet ud til italienske Inter, som han kom fra.

- Vi er i en situation, hvor ingen vil have nummer ni. Jeg er også overtroisk, og jeg kan godt forstå, hvorfor spillerne ikke vil røre det, siger Tuchel.

Thomas Tuchel klapper klubbens seneste 9'er, Romelu Lukaku, på ryggen.

Chelsea er på det seneste blevet sat i forbindelse med Barcelonas Pierre-Emerick Aubameyang på rygtebørsen, efter at catalonierne har købt Robert Lewandowski.

Tuchel kan ikke udelukke, at der kommer flere spillere til i transfervinduet, hvor Chelsea allerede har købt Raheem Sterling, Marc Cucurella, Carney Chukwuemeka og Kalidou Koulibaly.

- Måske henter vi en spiller mere, måske ikke.

- Vi har nogle muligheder, men samtidig ved vi, hvor mange kampe der venter. Så lad os se, om vi måske kan skrive under med en spiller mere, siger han.

Chelsea åbner Premier League-sæsonen ude mod Everton lørdag klokken 18.30 dansk tid.

