Iran raser: Kræver USA smidt ud af VM

USA skal smides ud af VM-slutrunden for at have bragt en redigeret version af det iranske flag på flere af fodboldforbundets sociale medier.

Det mener Irans statslige nyhedsbureau, Tasnim.

- Ved at publicere et forvrænget billede af Irans flag på en officiel konto har det amerikanske fodboldforbund overtrådt FIFA's regler, hvorfor en straf på 10 kampes udelukkelse er en passende straf, lyder det fra statsmediet ifølge CNN.

Amerikanerne er blevet upopulære i Iran for at publicere et billede af Irans flag uden statsemblemet i midten.

Markeringen var en 'støtte til kvinderne i Iran, som kæmper for basale menneskerettigheder', lød det søndag ifølge nyhedsbureauet AP i en udtalelse fra forbundet.

De seneste måneder har der været stort fokus på kvinders rettigheder og omfattende demonstrationer i Iran efter den 22-årige Mahsa Aminis død.

Hun mistede bevidstheden i det iranske moralpolitis varetægt og lå i koma i tre dage, inden hun døde fredag 16. september.

Også Irans landshold har under VM protesteret ved at undlade at synge med på nationalsangen i den første VM-kamp mod England.

Teksten i den iranske nationalsang hylder det iranske styre og revolutionen i 1979, der betød, at præstestyret tog magten. Det var også her, at iranske kvinders rettigheder blev kraftigt indskrænket.

USA og Iran mødes på tirsdag i den sidste gruppekamp. Vinderen af kampen går videre til VM's ottendedelsfinaler.