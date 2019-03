Irland snupper ny sejr i Danmarks kvalifikationsgruppe

Irlands fodboldlandshold kom tirsdag på seks point for to kampe i EM-kvalifikationsgruppe D, der også tæller Danmark.

På hjemmebane snuppede irerne en sejr på 1-0 over Georgien, som nu har tabt sine to første kampe.

Irland slog Gibraltar 1-0 i den første kamp, og dermed har der altså været tale om to pligtsejre.

Faktum er dog, at Irland fører gruppen an med maksimumpoint foran Schweiz med fire point for to kampe samt Danmark med et point for 3-3-kampen ude mod netop Schweiz tirsdag aften.

Netop de tre nationer forventes at skulle slås om de to øverste pladser, der giver adgang til EM i 2020.

Aston Villa-spilleren Conor Hourihane bragte Irland på 1-0 efter 35 minutter, og det skulle også vise sig at blive sejrsmålet.

