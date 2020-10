Islands målmand: Dommeren forærede Danmark et mål

Island-målmand Hannes Halldorsson er helt sikker på, at det første af Danmarks mål i 3-0-sejren i Nations League ikke burde have talt.

Målmanden nåede at redde bolden, før den var trillet helt ind over stregen.

Det siger Halldorsson til Kanal 5.

- Jeg synes ikke, at bolden var helt over mållinjen. Det er jeg ret sikker på, at den ikke var. Mållinjeteknologi ville ikke have givet målet. Jeg har også set et billede, der bakker det op.

- Bolden var måske to tredjedele inde over stregen, men ikke helt inde. Linjedommeren kan i hvert fald umuligt have set det, for så skulle han se igennem mig, siger Halldorsson.

Tv-billederne fra kampen kan ikke endegyldigt sige, om den tidligere Randers-målmand har ret eller ej.

Landsholdsangriber Kasper Dolberg var den dansker, der var tættest på situationen, og silkeborgenseren tror, at bolden var over stregen.

- Simon Kjær kom op og headede fint på mål. Målmanden parerede bolden ud på en islandsk spiller, og så trillede den lige så stille over stregen. Det var sådan, jeg så det.

Det var Dolbergs oppasser, Runar Sigurjonsson, som endte med at lave selvmål. Den danske angriber afviser, at han ramte bolden.

Det tvivlsomme mål blev scoret lige før pausen, og målmand Halldorsson mener, at det var afgørende for, at Danmark i anden halvleg fik lov til at sætte trumf på.

- Det var en fortjent sejr. Danskerne fik vist, at det er et rigtig godt hold, men første halvleg forløb, som vi gerne ville. Vi havde de største chancer, og danskerne kreerede ikke noget, og de var heldige med det mål, de fik, siger Halldorsson til Kanal 5.