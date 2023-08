Italien har fundet nations nye landstæner

Efter 33 års venten gjorde Luciano Spalletti i sidste sæson Napoli til italiensk mester, og nu skal han forsøge at skaffe det italienske landshold succes.

Det Italienske Fodboldforbund (FIGC) meddeler fredag således, at de har hyret 64-årige Spalletti som ny landstræner.

Det bliver første gang, at Spalletti skal stå i spidsen for et nationalmandskab. Han har tidligere været i klubber som Sampdoria, Udinese, Roma, Zenit, Inter og altså Napoli.

Spalletti afløser Roberto Mancini, der søndag sagde op til stor chok for forbundet.

Spalletti var ledig på markedet, efter at han sagde sit job i Napoli op med begrundelsen, at han havde brug for hvile og ro.

Italien vandt det coronaudsatte EM i 2021, men har til gengæld ikke kvalificeret sig til de to seneste VM-slutrunder.

Spallettis første opgaver bliver EM-kvalifikationskampe mod Nordmakedonien og Ukraine i september.