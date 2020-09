Italiensk stortalent pådrager sig ny alvorlig knæskade

Den italienske landsholdsspiller Nicolo Zaniolo har for anden gang på under et år revet korsbåndet over i et af sine knæ.

Det skriver hans klub, AS Roma, på sin hjemmeside.

21-årige Zaniolo, der betragtes som en af Italiens mest lovende fodboldspillere, rev korsbåndet over i venstre knæ i italienernes kamp mod Holland mandag aften. Det har de efterfølgende undersøgelser vist.

- En MRI-skanning tirsdag har bekræftet, at spilleren har revet sit korsbånd i det venstre knæ helt over, skriver Roma.

Zaniolo skal opereres onsdag, lyder det videre.

Den unge italiener kan med rette føle sig hårdt ramt, efter at han i januar rev korsbåndet over i sit højre knæ. Den skade holdt ham ude stort set hele forårssæsonen, indtil han 5. juli vendte tilbage for Roma.

Zaniolos landskamp for Italien mandag var den syvende af slagsen for midtbanespilleren. Han fik debut i marts 2019.

Italien vandt mandagens Nations League-kamp mod Holland 1-0.