Italiensk træffer skaffer Chelsea smal premieresejr

Et straffesparkstræffer af italienske Jorginho var lørdag aften forskellen på Chelsea og Everton i Premier Leagues premiererunde.

Sidste sæsons nummer tre i Premier League åbnede sin sæson med en smal 1-0-sejr på Goodison Park, hvor Chelsea-legenden Frank Lampard så sit Everton-mandskab bide nogenlunde fra sig.

Hjemmeholdet formåede således i store perioder at bryde Chelseas rytme og tage tempoet ud af spillet. Samlet set var Chelseas smalle sejr dog ganske retvisende set ud fra spil og chancer.

Chelsea gav fra start debut til Raheem Sterling i sin offensiv og senegaleseren Kalidou Koulibaly i forsvaret, hvor danske Andreas Christensen er draget videre til FC Barcelona denne sommer.

Og de fik fine debuter. 31-årige Koulibaly, der er hentet i Napoli, var som vanligt stærk i sine dueller og virkede meget solid i sine 75 minutter på banen, inden han udgik med en skade.

Sterling var meget synlig i en Chelsea-offensiv, der kæmpede med at spille sine chancer store nok foran Evertons mål. Han havde i slutningen af første halvleg også bolden i nettet, men korrekt blev træfferen underkendt for offside.

I første halvlegs overtid, der var ekstra lang på grund af en grim skade og omfattende behandling til Evertons Ben Godfrey, var der til gengæld ingen tvivl.

Midtbanespilleren Abdoulaye Doucouré hev venstrebacken Ben Chilwell ned i feltet, og derfra sendte Jorginho Evertons keeper, Jordan Pickford, den forkerte vej.

Doucoure fik i den anden ende chancen for at rette op på sin misgerning, men ligesom stopperen James Tarkowski i første halvleg havde han ikke held med at overliste Edouard Mendy.