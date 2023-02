Jon Dahl i triumf: Skaber pokalsensation

Træner Jon Dahl Tomasson og hans hold, Blackburn, er klar til kvartfinalerne i den mest prestigefyldte engelske pokalturnering, FA Cuppen.

Blackburn, der er nummer fire i den næstbedste række, Championship, vandt sensationelt på udebane over Premier League-holdet Leicester i femte runde.

Bookmakerne levnede kun Blackburn lidt mere end ti procents chance for at vinde tirsdagens kamp, men det afholdt ikke Jon Dahls mandskab fra at vinde med 2-1.

Efter godt en halv time sendte den unge midtbanespiller Tyrhys Dolan Blackburn på vinderkurs, da han fra en position lidt uden for feltet sparkede bolden flot ind til 1-0.

Han udplacerede danske Daniel Iversen, der har spillet Leicesters FA Cup-kampe i denne sæson.

Jon Dahl Tomasson skabte pokalsensationen, da Blackburn højst overraskende slog Leciester i FA Cuppen. Foto: Darren Staples/Ritzau Scanpix

Fem minutter efter pausen blev det også 2-0. Ireren Sammie Szmodics tacklede sig igennem Leicester-forsvaret, før han sendte bolden forbi Iversen.

Leicester havde stillet med flere reserver i startopstillingen, og i forsøget på at komme tilbage i kampen, blev flere normale stamspillere sendt på banen, heriblandt Victor Kristiansen efter knap en times spil.

Kort efter blev også den nigerianske angriber Kelechi Iheanacho sendt på banen, og han bragte ny spænding ved at reducere til 1-2 midtvejs i anden halvleg.

Leicester var flere gange tæt på at udligne. I tillægstiden ramte et hovedstød endda stolpen, men trods hjemmeholdets pres til sidst kørte Blackburn den overraskende sejr hjem.

Blackburn-spillere jubler efter målet til 2-0 mod Leicester. Foto: Andrew Boyers/Ritzau Scanpix

Også Manchester City er klar til kvartfinalerne efter en udesejr på 3-0 over Bristol City fra den næstbedste række.

Phil Foden scorede Citys to første mål, inden Kevin De Bruyne lukkede med målet til 3-0.

Fulham avancerede ligeledes med en hjemmesejr på 2-0 over Leeds, der havde Rasmus Nissen Kristensen på banen i hele kampen.

Brighton gik videre efter 1-0 ude over Stoke fra Championship.