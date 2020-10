Jon Dahl og Hareide misser Europa League-gruppespil

Både Åge Hareide eller Jon Dahl Tomasson måtte se billetterne til Europa League-gruppespillet forsvinde ud i horisonten torsdag.

Den tidligere landstræner og hans daværende assistent lykkedes som cheftrænere ikke med at kvalificere henholdsvis Rosenborg og Malmö FF til den europæiske klubturnering.

Norske Rosenborg tabte 0-2 til hollandske PSV, mens Jon Dahl og Malmö FF røg ud til spanske Granada efter et 1-3-nederlag.

Israelske Eran Zahavi bragte PSV foran 1-0 mod Rosenborg cirka midtvejs i første halvleg torsdag.

Zahavi bidrog også til hollændernes 2-0-mål, da han blev noteret for en assist på Cody Gakpos scoring et kvarter inde i anden halvleg til det, der skulle ende med at blive slutresultat.

Den tidligere FCK'er Carlo Holse spillede hele kampen for Rosenborg.

Jon Dahl Tomasson havde blandt andre valgt Søren Rieks og Jonas Knudsen til Malmös startopstilling mod Granada.

De måtte efter en halv time se det spanske hold bringe sig foran ved at udspille Malmø-forsvaret, så Darwin Machis let kunne sparke bolden i mål til 1-0.

Det svensk hold fik dog svaret tilbage lige inden pausen med Jo Inge Bergets udligning til 1-1.

Et lille kvarter inde i anden halvleg gik det så galt igen for Malmø, da Antonio Puertas scorede til 2-1.

Jon Dahl sendte blandt andre Anders Christiansen på banen i jagten på i første omgang at udligne, men det forløsende mål udeblev. I stedet blev det 3-1 ved Yangel Herrera, og så endte det med svensk exit fra Europa League, inden turneringen for alvor gik i gang.