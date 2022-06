Journalister vil ud af udskældt forbund efter prisfest i Qatar

Foreningen Danske Sportsjournalister (DS) vil nu trække sig ud af det internationale sportsjournalistforbund AIPS.

I søndags afviklede AIPS en prisuddeling på Khalifa International Stadium i Doha i Qatar, og placeringen har rejst en voldsom kritik af AIPS.

Ifølge The Guardian har mindst 6500 migrantarbejdere mistet livet i Qatar, siden landet i 2010 fik tildelt værtskabet af VM i fodbold, som spilles i november og december i år. Blandt andet i forbindelse med byggerier af stadioner og infrastruktur i Qatar.

- Vi har behandlet sagen intenst i de seneste uger, og vores konklusion er meget klar, at vi ikke længere kan se os selv som medlemmer af AIPS, siger formanden for Danske Sportsjournalister, Jimmy Bøjgaard.

Han forklarer i en pressemeddelelse, at AIPS-beslutningen i slutningen af maj om at placere prisuddelingen i Qatar kun er en af årsagerne til, at DS nu vil ud af AIPS.

- Det, der for nogle uger siden startede som en debat om placeringen af prisshowet i Doha, har udviklet sig til noget helt andet og værre.

- Tvivlsomme og forskellige forklaringer, som blot har gjort os mere bevidste om, at en genopretning af AIPS indefra ikke er mulig.

- Der er for tætte bånd til magthavere i sportens verden, og det er det, vi nu tager afstand fra og melder os ud af, siger Jimmy Bøjgaard.

Beslutningen fra bestyrelsen i DS kommer efter en debat i Danmark, som førte til, at 22 danske sportsjournalister i sidste uge underskrev et brev, der opfordrede til at kappe båndet til AIPS.

Ønsket om udmeldelse skyldes også, at AIPS plejer tætte relationer til Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) og Den Internationale Olympiske Komité (IOC), som danske journalister ønsker at dække kritisk og uafhængigt.

Udmeldelsen kan dog tidligst ske i august, da beslutningen kræver en ekstraordinær generalforsamling i foreningen.

Den indkaldes medlemmerne til hurtigst muligt efter sommerferien med en opfordring til at stemme ja til udmeldelse som eneste punkt på dagsordenen.

- Selv om det skubber vores exit i nogle uger på grund af formalia, er vi kun glade for, at det er medlemmerne, der skal stemme dette igennem.

- Vores fokus er at være ude i god tid inden VM i fodbold i Qatar, hvor danske sportsjournalister som altid skal dække begivenheden med fri pen, mikrofon og kamera, siger Jimmy Bøjgaard.

Placeringen af prisfesten fik blandt andre tre prisnominerede norske journalister fra avisen VG til at nægte at stille op til en ceremoni på netop det stadion.

De tre norske journalister blev efterfølgende frataget muligheden for at vinde prisen.

DS har godt 400 danske sportsjournalister som medlemmer og har i år 100-års-jubilæum.