Juventus henter brasiliansk forsvarer hos rival

Tirsdag solgte fodboldklubben Juventus sin hollandske stjerneforsvarer Matthijs de Ligt til tyske Bayern München.

Onsdag aften meddeler Juventus så på sin hjemmeside, at klubben henter den brasilianske forsvarsspiller Gleison Bremer hos lokalrivalen Torino på en femårig kontrakt.

Bremer blev i sidste sæson kåret som den bedste forsvarsspiller i den italienske Serie A, og han er en tiltrængt forstærkning for Juventus, der også har mistet klubikonet Giorgio Chiellini i midterforsvaret.

Han er taget til USA for at spille for Los Angeles FC.

Juventus betaler 41 millioner euro, cirka 305 millioner kroner, for Gleison Bremer, der har spillet fire år for Torino.

Prisen kan stige med op til otte millioner euro, cirka 60 millioner kroner, som blandt andet er afhængig af Gleison Bremers sportslige præstationer hos Juventus.