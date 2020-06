Juventus-stopper: Fodbold-start spreder glæde efter mørk tid

Det var et skridt mod normalisering for italienere, at de fredag aften kunne se den første fodboldkamp mellem italienske hold i over tre måneder, da Juventus og AC Milan spillede 0-0 i den italienske pokalturnering.

Fodboldens genstart skal være med til at give glæde og håb i en befolkning, der har været hårdt ramt af udbruddet af coronavirus.

Det siger Juventus-forsvarsspilleren Leonardo Bonucci til tv-stationen Rai 1 ifølge AFP.

- Vi er kommet ud af en mørk periode for hele verden. Jeg håber, at vores tilbagevenden giver fansene derhjemme håb og glæde.

- I starten var det meget mærkeligt at spille på et tomt stadion efter 90 dage uden kampe, siger Bonucci.

Tv-seerne blev dog ikke for alvor underholdt af fredagens nulløsning. Til gengæld sørgede det uafgjorte resultat for, at Juventus er klar til pokalfinalen på reglen om udebanemål efter at have spillet 1-1 i udekampen i februar.

- Det vigtige var, at vi kvalificerede os til finalen i Rom, hvor vi kan indfri et af vores mål for sæsonen, siger Bonucci.

Landsholdsanfører Simon Kjær spillede hele kampen for AC Milan.

Fans af italiensk fodbold kan glæde sig over, at der lørdag aften spilles endnu en pokalsemifinale, når Napoli får besøg af Christian Eriksen og Inter.

Serie A genoptages i næste uge.