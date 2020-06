Juventus stryger i pokalfinale og sender Kjærs Milan ud

Italiensk fodbold er i gang igen efter tre måneders pause på grund af coronapandemien.

Og det blev ikke en god genstart for Simon Kjær og AC Milan, som er ude af den italienske pokalturnering.

Juventus spillede fredag aften 0-0 hjemme mod Milan i den anden af to semifinaler i Coppa Italia. Dermed gik Juventus videre med det samlede resultat 1-1.

Det er reglen om flest scorede mål på udebane, der sender Juventus videre til finalen. Kampen blev spillet uden tilskuere i Torino.

Før coronapausen spillede de to klubber 1-1 i Milano. I det opgør udlignede Juventus-stjernen Cristiano Ronaldo på et straffespark i overtiden.

Og det blev altså afgørende samlet set.

I fredagens kamp blev Juventus også tildelt et straffespark, men denne gang brændte Ronaldo forsøget, da portugiseren ramte stolpen.

Kort efter gjorde Milan det sværere for sig selv, da Ante Rebic så rødt efter en vanvittig tackling.

Kroaten satte i høj fart hensynsløst den ene støvle direkte i brystkassen på Juventus-stopperen Leonardo Bonucci, og det takserede dommeren til rødt kort.

Med ti mand og uden den skadede angriber Zlatan Ibrahimovic lykkedes det ikke Milan at få scoret det mål, der var nødvendigt for at kunne gå videre.

Simon Kjær spillede en solid kamp i defensiven, og den danske landsholdspiller kom flere gange godt ud af det i duellerne med Ronaldo, som til slut blev sendt i græsset af danskeren efter en hård luftduel.

I den anden pokalsemifinale tager Napoli imod Inter lørdag aften. Napoli vandt det første opgør i Milano med 1-0.

Pokalfinalen spilles på onsdag i Rom, inden den italienske liga bliver genstartet få dage senere.