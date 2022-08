Kæmpe brøler: Til salg for 44 øre

Spiludgiveren Electronic Arts (EA) kom ved en fejl til at sætte det kommende spil FIFA 23 til salg til under 50 øre

Som forbrugere bliver vi konstant fodret med gule udsalgsskilte i butikkerne.

10 %, 15 % eller måske endda hele 20 %.

Eller hvad med 99,98 % rabat?

Heldige indiske gamere tabte sandsynligvis underkæben, eller Playstation-controlleren, for et par uger siden, da de helt ekstraordinært kunne købe det kommende fodboldspil FIFA 23 til under 50 øre.

Det skete på den indiske version af online-spilbutikken Epic Games Store, hvor den originale pris på 4799 indiske rupi, cirka 445 kr., var sat ned til sølle 4,8 rupi, helt præcist 0,44 kr. - eller 44 øre.

Og så var der endda tale om FIFA 23 Ultimate Edition - altså en udgave, hvor man får nogle ekstra goder og fordele med i købet. Den står i øjeblikket til 719 kr. på den danske Epic Games Store, men inderne kunne altså kort bestille spillet til 0,44 kr.

Måske det bedste tilbud i spilindustriens historie - så kan november måneds Black Friday-tilbud godt gå hjem og lægge sig.

Flere ikke-indiske brugere har endda oplyst på Twitter, hvordan det lykkedes dem også at erhverve sig spillet til den fordelagtige pris ved at ændre på deres lokation online, så butikken registrerede dem som befindende sig i Indien.

Spilmediet PC Gamer oplyser, at udgiveren af FIFA 23, EA Sports, i en email efterfølgende har erkendt fejlen.

'For et par uger siden lavede vi et temmelig spektakulært selvmål, da vi utilsigtet tilbød at præ-købe FIFA 23 på Epic Games Store til en forkert pris', skriver EA.

'Det var vores fejl, og vi vil fortælle jer, at vi honorerer alle forhåndskøb foretaget til den pris'.

De heldige købere kan altså beholde spillet uden at betale ekstra.

EA vil ikke oplyse, hvor mange der nåede at drage fordel af spiludviklerens brøler.

FIFA 23 udkommer den 30. september.

FIFA 23 bliver det sidste spil i den populære FIFA-serie.

