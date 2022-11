Kæmpe drama efter slutfløjt: Tunesien slår Frankrig

Frankrigs største stjerner fik et hvil i onsdagens sidste gruppekamp mod Tunesien ved VM. Det kunne ses på præstationen.

Reserverne var langt fra det franske topniveau, og franskmændene tabte 0-1 til det afrikanske mandskab på et mål af Wahbi Khazri.

Sejren fik en lidt usædvanlig afslutning. Mange troede, at dommeren Matthew Conger havde fløjtet kampen af efter en fransk udligning, men et VAR-gennemsyn afslørede, at det var offside på indskiftede Antoine Griezmann.

Trods den overraskende sejr er jublen næppe endeløs i de tunesiske gader. Australiens sejr over Danmark betyder nemlig, at Tunesien som treer går glip af ottendedelsfinalen, mens australierne er videre.

Frankrig, der allerede var sikret en plads i turneringens næste fase, slutter som forventet som gruppevinder.

Med visheden om avancementet efter sejren over Danmark havde Frankrigs landstræner, Didier Deschamps, sat ni af spillerne fra startopstillingen mod danskerne på bænken.

Blandt bænkevarmerne var de offensive profiler Kylian Mbappé, Olivier Giroud og Antoine Griezmann, mens den erfarne stopper Raphaël Varane og midtbanemanden Aurelien Tchouameni til gengæld fik lov at holde sig i gang på banen.

Tunesien kom blæsende fra start i jagten på den vigtige sejr og sit første mål i turneringen.

Det kom efter ni minutter, da Nader Ghandri dirigerede et frispark i nettet, men taget væk igen, fordi forsvarsspilleren tydeligt stod i offsideposition.

Brøndby-spilleren Anis Ben Slimane var i højt spillehumør, og han var afsender på en af tunesernes chancer i første halvleg.

Midtbanespillerens hovedstød sad dog på målmandsreserven Steve Mandanda, og holdene gik til pause med 0-0.

Med en halv time igen gik den ikke længere for Frankrig. Wahbi Khazri afsluttede en dribletur ved at sparke bolden fladt ind i nettet til 1-0.

Umiddelbart efter blev målscoreren taget ud og erstattet af OB's Issam Jebali. Et noget større navn kom ind for Frankrig, som kort efter satte Mbappé på banen.

Også Griezmann blev sendt i aktion, og Frankrig indledte et tungt pres mod tunesernes mål med flere nærgående forsøg.

Til sidst lykkedes det Atletico Madrid-angriberen at få bolden i nettet, og det så ud til, at dommeren havde fløjtet af, da kamerafolk løb ind på banen, og reserver også var på vej ind.

Men i stedet løb dommeren ud til sidelinjen, og efter et videokig annullerede han målet. Det sikrede sejren til tuneserne, som til deres store ærgrelse må indse, at det ikke rakte til en billet videre.