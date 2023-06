Kæmpe drama om belgisk guld

For første gang siden 1957 kan kalde Royal Antwerp belgisk mester i fodbold.

Det står klart efter et utroligt drama søndag aften i mesterskabsspillet i Jupiler League.

Her blev sidste runde afviklet. Royale Union Saint-Gilloise så længe ud til at tage guldet, men i de sidste minutter blev det hele vendt på hovedet.

Alle de tre hold, der inden runden lå til at kunne ende som mester, var inden for en periode på ti minutter momentvis at finde på førstepladsen, men Royal Antwerp endte altså øverst som den store triumfator.

Det skete takket være en udligning af den tidligere Tottenham-spiller Toby Alderweireld, der dybt inde i tillægstiden gjorde det til 2-2 mod guldrivalen Genk, der inden scoringen lå til at blive mester.

Af samme grund stod flere Genk-tilhængere lige på den anden side af banderne, klar til at invadere banen og fejre guldet, når dommeren fløjtede kampen af. Men det blev altså ikke aktuelt.

Genk havde dog kun ligget på en virtuel førsteplads i meget kort tid minutter.

I den anden kamp i mesterskabsspillet mellem Royale Union Saint-Gilloise og Club Brugge - som blev spillet samtidig - førte førstnævnte længe 1-0. Det betød på det tidspunkt, at Royale Union Saint-Gilloise var på vej mod mesterskabet, men så gik det helt galt for klubben.

I 89. minut udlignede Club Brugge, og et par minutter inde i tillægstiden blev det så 2-1 og senere endda også 3-1. Royale Union Saint-Gilloises mistede føring sendte Genk på førstepladsen, inden det så endte med guld til Royal Antwerp, der sluttede med 47 point efter at have startet dagen med 46.

Genk endte som toer med 46 point. Royale Union Saint-Gilloise sluttede også med 46 point på tredjepladsen. Casper Nielsen, Andreas Skov Olsen og Club Brugge endte på fjerdepladsen med 36 point.