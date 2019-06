Kæmpe drama på åben gade: Groft overfald på landsholdsspiller

Det var under en shoppingtur i Barcelonas gader, at den norske Stefan Strandberg blev overfaldet af to personer

– De hoppede på mig bagfra, men jeg røg ikke i jorden. De valgte den forkerte fyr.

Sådan beskriver den norske landsholdsspiller Stefan Strandberg det overfald, han blev udsat for i Barcelona onsdag i forrige uge.

Fortællingen gives til TV2 Norge.

Fodboldspilleren, der selv måtte vriste sig fri, har selv en teori om, hvorfor de to tyve angreb ham på åben gade.

– De rystede uret af mig, men jeg fik heldigvis slået det ud af hånden på ham, som tog det. Så de fik det ikke med sig, forklarer Strandberg.

Efter den ubehagelige episode lagde den udlejede Krasnodar-spiller også et billede op på instagram. Her bliver uret fremvist med en tydelig besked til overfaldsmændene, der beskrives som idioter.

– Det var fejt, at de angreb mig bagfra, uddyber Stefan Strandberg.

Tyvene var da også hurtige om at komme væk, da de ikke fik fingrene i det dyre ur, som Strandberg ikke vil afsløre prisen på. Han vil til gengæld gerne indrømme, at han blev chokeret.

- Man får jo et adrenalinkick. Og så får man lidt et chok og bliver meget vred samtidig. Jeg tror også, de skal være meget glade for, at jeg ikke fik fat i dem. Der kunne det være gået helt galt.

Strandberg var for nylig med i den norske landsholdstrup for første gang siden 2016

Hans kontrakt med den russiske klub udløber denne sommer, så han er på jagt efter en ny arbejdsgiver.

