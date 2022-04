Kæmpe FIFA-happening: 'I er en skamplet'

Den tyske kunstner Volker-Johannes Trieb har fredag i protest mod det kommende VM i Qatar dumpet 6500 bolde uden for Det Internationale Fodboldforbunds (FIFA) hovedkvarter.

Det beretter flere tyske medier, deriblandt NDR og ARD.

Det sker på dagen, hvor der er lodtrækning til den omdiskuterede slutrunde i ørkenstaten.

De mange bolde, der fredag morgen blev læsset af uden for hovedkvarteret i Zürich i Schweiz, var fyldt med sand. På boldene stod der 'verdens samvittighed, I er en skamplet'.

Protestaktionen var hurtigt overstået, da sikkerhedsfolk fra FIFA reagerede og sørgede for, at boldene blev fjernet igen.

FIFA valgte i 2010 Qatar som VM-vært, og sidenhen er der blevet opført en række store stadioner, som skal tages i brug til VM.

Flere migrantarbejdere har mistet livet i forbindelse med byggerierne. Sidste år opgjorde den engelske avis The Guardian dødstallet blandt migrantarbejdere i Qatar til 6500 over en årrække.

Til det tyske medie NDR forklarer Volker-Johannes Trieb, at antallet af bolde under fredagens protestaktion netop henviser til The Guardians opgørelse.

Menneskerettighedsorganisationen Amnesty har flere gange kritiseret arbejdsforholdene i Qatar.

Selv om Qatar har indført en række love, der skal forbedre vilkårene, så beskyldes myndighederne i Qatar af Amnesty for at være for slappe til at håndhæve de indførte love.

Dansk Boldspil-Union (DBU) er imod tildelingen af VM til Qatar, og med Amnesty som rådgiver forsøger DBU at føre en kritisk dialog mod styret i ørkenstaten.

Fredag klokken 18 er det danske landshold med, når der er lodtrækning til slutrunden, der foregår fra 21. november til 18. december