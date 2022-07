Kæmpe kovending: Slutter fred med Sisto

Efter ti dages konflikt har FC Midtjylland sluttet fred med offensivprofilen Pione Sisto, der er tilbage i førsteholdstruppen.

Det skriver FCM på sin hjemmeside.

- Vi har haft flere gode snakke, hvor vi har været åbne og ærlige om det at spille i FC Midtjylland og Piones rolle på holdet.

- Der har vi fundet et fælles ståsted og Pione indgår derfor nu igen i træningen på lige vilkår med de øvrige spillere i førsteholdstruppen, siger sportschef Svend Graversen til fcm.dk.

Timingen er god for FCM. Tirsdag spiller holdet returkamp mod AEK Larnaca i Champions League-kvalifikationen efter 1-1 i første opgør i Herning.

Vinder FCM opgøret samlet, vil klubben være sikret mindst et Europa League-gruppespil i efteråret, ligesom den stadig vil være i spil til at nå det lukrative gruppespil i Champions League, hvor Benfica i så fald er næste modstander.

Sisto blev for ti dage siden degraderet fra førsteholdet, efter at han demonstrerede sin utilfredshed og ytrede, at han ønsker at finde et nyt sted at spille fodbold.

Utilfredsheden skulle efter sigende stamme fra testkampen mod belgiske Gent, hvor Sisto var blevet henvist til bænken, hvilket ikke faldt i god jord hos den tidligere profil.

- Som fodboldspiller og menneske er jeg meget engageret og ærlig. Jeg bærer følelserne uden på tøjet.

- Det kan jeg ikke lave om på, fordi det er den, jeg er, men min ageren har kunnet tolkes, som om jeg ikke respekterer hverken klubben eller mine holdkammerater, og det er jeg ked af, særligt overfor jer Midtjylland-fans, siger Sisto til klubbens hjemmeside.

FCM fik i første opgør mod AEK Larnaca kreatøren Evander skadet, hvorfor Sistos comeback omkring holdet kommer meget belejligt.

Holdet har uden Sisto som aktør fået en tvivlsom start på sæsonen. Ud over 1-1 mod AEK Larnaca har FCM spillet 1-1 hjemme mod Randers og tabt 1-3 hjemme mod Silkeborg i Superligaen.