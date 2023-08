Kæmpe medWind for dansk landsholdsstjerne

Jonas Wind er brandvarm for tiden.

Lørdag slog den danske landsholdsangriber til med to mål på ti minutter for Wolfsburg, som vandt 2-1 ude over FC Köln i Bundesligaen.

Dermed er Jonas Wind oppe på fire mål og delt ligatopscorer, da han også scorede to gange i første spillerunde i 2-0-sejren hjemme over oprykkerne fra Heidenheim.

Desuden nettede Jonas Wind en enkelt gang i en pokalkamp før de to ligakampe, så han har lavet fem mål i tre kampe i åbningen af denne sæson.

Koldblodig

Med sejren topper Wolfsburg Bundesligaen sammen med Union Berlin og Freiburg, der også har seks point efter to runder.

I lørdagens kamp kom FC Köln foran 1-0 på et mål af angriberen Luca Waldschmidt efter 55 minutter.

Syv minutter senere brillerede Jonas Wind med udligningen til 1-1.

Annonce:

Den tidligere FC København-angriber viste stor koldblodighed, da han med et par smarte berøringer åbnede hjemmeholdets forsvar op på vid gab og udplacerede målmanden.

Ti minutter senere bragte Jonas Wind udeholdet foran 2-1, da han i to omgange igen viste sin målnæse inde i feltet.

Kantspilleren Rasmus Carstensen spillede de første 69 minutter for FC Köln og blev skiftet ud mellem de to Wind-scoringer.

90 minutter til Mæhle

Backen Joakim Mæhle spillede ligesom Jonas Wind hele kampen for Wolfsburg.

Som et af de øvrige øjeblikkelige tophold i Bundesligaen sejrede Union Berlin med ti mand med 4-1 ude over Darmstadt.

Robin Gosens scorede til 1-0 for Union Berlin efter blot fire minutter. Men efter 21 minutter blev Union Berlin reduceret til ti spillere, da Brenden Aaronsen modtog sit andet gule kort i kampen.

Trods en mand undertal blev Union Berlin-keeper Frederik Rønnow kun passeret en enkelt gang. Det skete efter 24 minutter, da hjemmeholdets Marvin Mehlem udnyttede en friløber.

I undertal lykkedes det Union Berlin at score yderligere hele tre gange ved Robin Gosens, der blev dobbelt målscorer, Kevin Behrens, der er delt ligatopscorer med Jonas Wind med fire kasser, samt indskiftede Danilho Doekhi.

I en af de øvrige kampe spillede Borussia Dortmund 1-1 ude mod Bochum.