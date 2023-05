Kæmpe millionunderskud hos Superliga-topklub

FC Nordsjælland blev fattigere i løbet af 2022.

Torsdag har fodboldklubben fra Superligaens top offentliggjort sit regnskab fra sidste år, og det var med røde tal på bundlinjen.

I løbet af 2022 tabte FC Nordsjælland lige godt 45 millioner kroner efter skat.

Det er en markant nedgang i forhold til 2021, hvor klubben leverede et overskud på 27 millioner kroner.

Årsagen er ganske simpel. Klubben var ikke i nærheden af at få lige så mange penge i kassen i 2022 som i 2021. Nettoomsætningen faldt fra 215 millioner kroner i 2021 til 140 millioner kroner i 2022.

Det negative resultat betyder også, at bankbogen er blevet slankere. Ved udgangen af 2022 lød egenkapitalen på 65,5 millioner kroner mod 110,7 millioner kroner i 2021.

Underskuddet kommer dog ikke bag på FC Nordsjællands ledelse, som kalder resultatet forventeligt. Klubben har nemlig helt bevidst forsøgt at løfte kvaliteten i superligatruppen, og det koster knaster.

- Vores sportslige model har i 2022 båret præg af betydelige investeringer i et antal eksterne spillere, der har suppleret vores egne talenter, skriver ledelsen, som desuden har forsøgt at holde sammen på truppen.

Resultatet af driften endte i et minus på 60 millioner kroner, og det vidner altså om, at klubben skulle have solgt spillere for mange millioner for at kunne præsentere sorte tal på bundlinjen.

At der er blevet brugt penge i FC Nordsjælland, kan også ses på posten, der viser, hvor mange penge klubben brugte på at aflønne sine ansatte.

Den post steg med 24 millioner kroner til knap 108 millioner kroner fra 2021 til 2022. Klubben er dog fortrøstningsfuld.

- Klubbens transferindtægter forventes i 2023 at overstige året (2022, red.) og forventes at forbedre indtjeningen, ligesom der er forventninger om afkast på videresalgsordninger.

- Det er derfor ledelsens forventning at opnå et positivt resultat for 2023, skriver klubben.

Allerede i januar solgte FC Nordsjælland Andreas Schjelderup til portugisiske Benfica for et stort millionbeløb, som kommer til at skæppe godt i klubkassen.