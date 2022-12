Kæmpe sensation: Japan videre ved VM

Meget tydede på, at Spanien skulle gå planmæssigt videre ved VM torsdag aften.

Men foran 1-0 gik spanierne fuldstændig i stå og tabte 1-2 til et heroisk kæmpende japansk hold på en dramatisk dag i Qatar.

Japan avancerede som gruppevinder, mens Spanien lige nøjagtig sneg sig videre som nummer to i den hæsblæsende gruppe E.

Det blev kun en realitet, fordi Tyskland samtidig vandt 4-2 over Costa Rica. Sidstnævnte var ellers kortvarigt foran og lugtede avancement, hvilket ville have sendt Spanien ud.

Men til sidst lykkedes det alligevel Tyskland at hive de tre point hjem til spaniernes store lettelse.

Japan står nu over for Kroatien i ottendedelsfinalen, mens Spanien får fornøjelsen af VM-overraskelsen Marokko.

Spanien gik ind til sidste gruppekamp som stor favorit og kom da også foran efter 11 minutter, da topscorer Álvaro Morata pandede Cesar Azpilicuetas indlæg i nettet med sit tredje VM-mål.

Forinden var Spanien blevet advaret mod at sløse for meget, da Sergio Busquets mistede bolden og forærede en stor mulighed til Junya Ito, som hamrede den i sidenettet.

Ellers stod der Spanien på det hele. Spanierne havde bolden over 80 procent af tiden og spillede sig til flere halve muligheder, som dog ikke førte til mere.

Noget skulle der ske for Japan, som så småt kunne se sine VM-chancer smuldre.

Freiburg-spilleren Ritsu Doan blev sat på banen, og det var en god idé.

Tre minutter inde i anden halvleg hamrede han bolden i nettet langt udefra, i en situation hvor Spaniens målmand Unai Simon heller ikke så overbevisende ud.

Og kort efter blev der sendt nye chokbølger gennem spansk fodbold, da Ao Tanaka sparkede et indlæg i nettet fra tæt hold.

Det blev hurtigt annulleret, da linjevogteren mente, at bolden havde sluppet baglinjen. Men en videogennemgang viste ifølge dommeren, at det ikke var tilfældet, og pludselig var kampen vendt på hovedet.

Nu var Spanien pludselig i fare for at ryge helt ud af slutrunden. Nervøsiteten bredte sig hos spanierne, som længe havde svært ved at skabe noget i åbent spil.

I den anden kamp fløj målene samtidig ind. Det ene øjeblik var Spanien ude, det andet øjeblik videre.

Det kunne Luis Enriques mandskab ikke kontrollere. Det kunne kun sørge for at få det ene point, som med sikkerhed ville føre til avancement.

Dani Olmo kom til en fri afslutning i feltet med få minutter igen, men Shuichi Gonda i det japanske mål reddede. Mere skete der ikke, og det var begge hold nok i virkeligheden godt tilfredse med.