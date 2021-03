Kæmpe succes: Fire danskere stråler

Ujævn dansk præstation gav store udsving i bedømmelserne med Morten Hjulmand som den helt store danske spiller i sejren over Island

Sådan så Ekstra Bladet U21-spillernes præstationer i sejren over Island ved EM i Ungarn.

Oliver Christensen 5

Meget involveret med sine aggressive fremstød. Begik et straffespark under hårdt pres, men rettede op på det ved at pille forsøget fra pletten. Gode pasninger med fødderne.

Mads Roerslev 2

Beholdt pladsen efter indhoppet mod Frankrig og havde visse problemer, især når AGF’s Jón Dagúr Thorsteinsson vandrede over i den side. Havde sine bedste aktioner i offensiven, mens det defensivt virkede tvivlsomt.

Victor Nelsson 2

Da islændingene bevægede sig frem, kom Nelsson skidt ud af det. Fejlvurderede katastrofalt indkastet op til straffesparket og var uvant dårligt kørende med pasningerne over distancen. Virkede ukoncentreret og sløset.

Mads Bech 5

Brentford-forsvareren udstrålede stort overskud og overblik. Velovervejet i sine pasninger og med en aura af autoritet omkring sig. Gjorde det iskoldt til 2-0 da han fik muligheden efter 18 minutter.

Carlo Holse 3

Den tidligere FCK’er blev smidt ind på en uvant plads i venstre forsvarsside og gjorde det fint. Havde sjældent problemer og havde fine aktioner fremad. Reddede tilfældigt med enden, da Island havde et comeback i kikkerten.

Nikolai Laursen 4

Det tidligere Brøndby-talent blomstrede i sin midtbanerolle. Indgik intuitivt i opspillet til 1-0, hvor pasningerne piskede afsted. Gode relationer ud mod Jacob Bruun Larsen da han kom ind. Stort løbepensum.

Morten Hjulmand 5

Kampens store danske oplevelse kom atter på den defensive midtbane-poisiton. Lecce-spilleren skabte 1-0 scoringen med sine præcise førstegangspasninger. Efterfølgende trådte han ind som det vigtige bindeled på midtbanen.

Magnus Kofod Andersen 2

To vidt forskellige halvlege. Fungerede strålende i det danske opspil før pausen, hvor hans offensive kvaliteter kom til sin ret. Faldt totalt ud efter pausen og ramte bunden med sin advarsel efter endnu en elendig dødbold.

Gustav Isaksen 2

Sørgede for drømmestarten da han drejede kuglen ind til 1-0 med venstrepoten. Det blev imidlertid lidt en sovepude. Isaksen manglede den afgørende timing i de fleste aktioner og har også en tendens til at falde let.

Nicolai Baden Frederiksen 2

Tirol-angriberen sled og slæbte, men han kom aldrig til sin ret mellem de islandske forsvarere. Udskiftet i forbindelse med pausen efter en anonym indsats.

Mohammed Daramy 3

På det ujævne underlag i Györ kom FCK-kanten skidt fra start. Det virkede anonymt og låst. Det blev markant bedre efter pausen, hvor Daramy virkede som spilleren, der kunne splitte Island ad, da han blev udskiftet.

Wahid Faghir 3

Kom ind efter pausen og fik noget bedre fat i boldene centralt end sin forgænger. Stor arbejdsindsats af den yngste danske spiller ved en U21-slutrunde nogen sinde. Udgik med en skade kort før tid.

Anders Dreyer 2

Kom ind den sidste halve time og burde med sin fart have splittet Island ad, men timingen var der ikke rigtig og det lykkedes ikke rigtig

Jacob Bruun Larsen 5

Fremragende indhop af Anderlecht-fløjen. Han virker i rakettempo på vej mod storformen. Lavede en drømmetæmning på sidelinjen og satte sin modstander af. Desværre kunne holdkammeraterne ikke udnytte hans storform.

Victor Jensen UB

Kom ind til sidst for Magnus Kofod Andersen. For kort tid til bedømmelse.

Jesper Lindstrøm UB

Afløste den skadede Wahid Faghir til sidst. Uden for bedømmelse

Albert Capellas 4

Foretog seks rokader efter Frankrig-kampen og fik en drømmestart. Især Morten Hjulmand var en oplevelse, men endnu en kamp hvor relationerne til den centrale angriber ikke rigtig fungerer. Det bliver en kæmpeopgave at få det ordnet.