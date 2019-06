Kæmpe Superliga-handel sender AGF på indkøb

AARHUS (Ekstra Bladet): AGF's bestyrelsesformand Lars Fournais og næstformand Jesper Ørskov nåede lige et smut forbi træningsanlægget Fredensvang fredag middag, inden de satte kurs mod stadion for endnu et afgørende bestyrelsesmøde i en hektisk uge.

Da samme flok trådte sammen i hast tidligere på ugen, var det for at fastlægge kravene til et salg af Jens Stage til FC København.

Den del er nu historie. Jens Stage går til Parken i en handel, der kan gøre ham til den største handel mellem to danske klubber nogensinde. Det er kun formaliteter, der resterer på spillerside, før overgangen bliver officiel på den anden side af weekenden.

Velkommen til, Stage. Foto: Claus Bonnerup

Rammen for handlen går op til 25 millioner kroner, hvilket distancerer FC Midtjyllands 21 millioner kroner-køb af Jonas Borring for 11 år siden med nogen afstand.

I første omgang får De Hvide 18 millioner kroner, hvilket skriver sig ind i rekordbøgerne i Smilets By som klubbens største salg nogensinde. Det er endnu ikke sluppet detaljer ud omkring de konkrete betingelser for bonusserne i handlen.

På sit kontor i det flotte nyopførte klubhus sad sportschef Peter Christiansen og svedte over telefon og lod fingrene danse over tastaturet, mens den venlige, men bestemte melding fra den kant var: 'Nul kommentarer - travlt,' da Ekstra Bladet ville høre lidt til planerne for truppen.

Stage venter på, at overgangen til FCK bliver officiel. Foto: Anita Graversen

AGF's bestyrelse skulle på dagens møde udstikke kursen for Stage-millionerne, og der er ingen indikationer, der peger på, at pengene bundtes og pakkes væk i direktør Jacob Nielsens pengeskab.

Peter Christiansen har opbygget stor goodwill i AGF på baggrund af halvandet års kompetent arbejde, hvor hans pointer i flere omgange har vist sig at holde vand. Således ønskede han sidste sommer at få frihed til at handle tidligt i transfervinduet, men det blev afvist, indtil salget af Aleksandar Jovanovic var på plads.

Det gav sportschefen meget kort tid til at handle, og det kostede dyrt mod afslutningen af efteråret, da de spillere, der var hastet ind, ikke kom med den fornødne kvalitet, da det gjaldt. Det blev først rettet op med forsinkelse gennem det flotte vintervindue, hvor Patrick Mortensen, Kamil Grabara, Alexander Munksgaard og Frederik Tingager blev hentet.

Derfor har AGF's bestyrelse allerede givet et princip-ja til, at Peter Christiansen kan råde over en stor del af Jens Stage-millionerne til at forstærke truppen. Fredagens bestyrelsesmøde kommer til at bekræfte den beslutning, som giver Peter Christiansen mere end ti millioner kroner at jonglere med til overgange.

Det betyder, at Peter Christiansen har travlt. Han har få dage til at udnytte, at handlen ikke er officiel endnu, og dermed er kendskabet til AGF's kommende transfer-gevinst kun kendt i en snæver kreds.

Samtidig skal AGF-bossen i samråd med cheftræner David Nielsen afgøre, hvordan truppen bedst kan formes uden Jens Stages lunger og vilje på den centrale midtbane.

Vil forsøge at forlænge med Mustafa Amini. Foto: Jens Dresling

Det ligger i kortene, at AGF vil forsøge at overtale Mustafa Amini til at forlænge den aftale, som udløber næste sommer. Australieren var blevet lovet et skifte væk denne sommer, men salget af Jens Stage gør reelt Mustafa Amini uundværlig i AGF. Klubben har nu mulighed for at hjælpe forlængelsen på vej med et generøst engangsbeløb.

I centerforsvaret er Nicklas Backmans helbred en stadig anledning til bekymring. Han spillede showkamp forleden, men var efterfølgende ikke involveret i sommerens første vigtige test mod AC Horsens. En Backman-afløser har høj prioritet.

AGF overvejer for alvor at kaste sig ind i kampen omkring Emmanuel Sabbi i Hobro, der ses som en mulighed for at hente en ung alsidig spiller til kanterne, der også giver muligheden for at spille med to mand i front.

Sabbi på blokken i AGF. Foto: Jens Dresling

De Hvide har allerede hentet Nicolai Poulsen, Zach Duncan og Jon Thorsteinsson, og det ligger derfor ikke i planerne, at klubben decideret har behov for at hente en afløser for Jens Stage.

I målet har Oscar Whalley fået startpladsen igen, men AGF forsøger fortsat at finde en opgradering. Jagten på en målmand hænger dog uløseligt sammen med overvejelserne i centerforsvaret, og finder De Hvide først den rette til at spille med Frederik Tingager, så bliver Whalley formentlig førstevalg, når Superligaen starter om to uger.

Se også: Kæmpe handel på plads - AGF-profil klar for FCK

Se også: Kæmpe Superliga-handel på vej: Holdt ekstraordinært møde

Se også: Står fast: Italiensk storklub udelukket