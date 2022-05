Kæmpe triumf for Harder: Mester igen

Pernille Harder og danskerens kolleger i Chelsea kan igen kalde sig engelske mestre i kvindefodbold.

Søndag blev sidste runde af Women's Super League afviklet. Chelsea startede dagen med en spinkel føring på kun et enkelt point ned til Simone Boye Sørensen og Arsenal på andenpladsen.

Men med en sejr på 4-2 over Manchester United og Signe Bruun holdt Chelsea fast i førstepladsen.

Undervejs var der dog bekymrede miner på Kingsmeadow, Chelseas hjemmebane i London. Ved pausen var United nemlig foran 2-1. I Arsenals kamp stod det 0-0, og hvis de resultater holdt, ville Boye Sørensen og co. ende som mestre.

Men Harder og Chelsea kom hurtigt på mesterskabskurs i anden halvleg. Med to mål inden for de første cirka fem minutter blev 1-2 vendt til 3-2.

Arsenal kom derefter foran i sin kamp, og så var Chelsea tvunget til at vinde for at holde fast i guldmedaljerne. Det begyndte at se rigtig godt ud for Chelsea, da Sam Kerr med sit andet mål - en imponerende helflugter - gjorde det til 4-2.

Signe Bruun blev skiftet ind for United med cirka ti minutter tilbage, men det ændrede altså ikke på udfaldet, og så kunne Pernille Harder og holdkammeraterne bryde ud i jubel.

Det er tredje sæson i træk, at Chelsea vinder mesterskabet. Pernille Harder kom til holdet i 2020 og har derfor nu to engelske titler på cv'et.

Birmingham, der har danske Cecilie Sandvej i truppen, var allerede inden sidste runde sikker på som det eneste hold at rykke ned i Women's Championship.

Manchester United og Signe Bruun endte på fjerdepladsen. United kunne med en sejr over Chelsea og et nederlag til Manchester City have rykket op på tredjepladsen, som giver en plads i Champions League-kvalifikationen i næste sæson.

Emma Snerle og Sanne Troelsgaard endte med henholdsvis West Ham og Reading på sjette- og ottendepladsen. Everton, som har Nicoline Sørensen og Rikke Sevecke på holdet, blev nummer 10 ud af 12.