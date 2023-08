Kæmpe VAR-drama i Odense

Tribunerne gyngede, og spillerne leverede fremragende underholdning, da OB og AGF søndag aften spillede 1-1 i Superligaen.

Gæsterne AGF startede klart bedst og kom foran efter godt et minuts spil ved Patrick Mortensen. Men OB kæmpede sig tilbage og gjorde det overordnet set til et tæt og intenst opgør, der kunne være gået begge veje.

Venstreback Nicholas Mickelson udlignede kort før pausen.

AGF har otte point på femtepladsen efter fem kampe i den nye sæson, mens OB har fem point på ottendepladsen.

AGF åbnede ballet efter kun godt et minuts spil. Et udspark fra keeper Bailey Peacock-Farrell fik lov at passere til den svenske wingback Felix Beijmo, der med en cutback-aflevering fandt Patrick Mortensen.

Patrick Mortensen har scoret i sine tre seneste ligakampe efter træfferen mod OB. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Den 34-årige angriber tog et smart træk og sendte skarpt kuglen forbi både forsvarskometen Tobias Slotsager, makkeren Bjørn Paulsen og keeper Martin Hansen.

Generelt var AGF bedst og styrende i første halvleg, men frem mod pausen kom hjemmeholdet bedre og bedre med, og efter 38 minutter kom belønningen.

Den svenske playmaker Rami Al-Hajj tvang Peacock-Farrell ud i fuld længde, og riposten omsatte venstreback Nicholas Mickelson flot til 1-1

.

OB jubler over Nicholas Mickelsons flotte udligning mod AGF. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Det til tider sprudlende opgør bød på yderligere to scoringer i starten af anden halvleg, men VAR godkendte ingen af dem, hvilket virkede korrekt.

AGF-stopper Thomas Kristensen havde således en arm i hovedet på Martin Hansen, da han pandede bolden i nettet

Og kort efter blev også Leeroy Owusus i den anden ende træffer underkendt, eftersom Charly Horneman havde begået et frispark, da han erobrede bolden fra Tobias Mølgaard i opspillet til scoringen.

Efter en chancefattig periode fik Horneman en stor mulighed med små 20 minutter tilbage af opgøret, men den 19-årige kantraket blev den lille i duel med Peacock-Farrell.

AGF forsøgte sig flere gange fra distancen i den anden ende, og indskiftede Mikkel Duelunds hug på overliggeren var blandt de mest nærgående bud på et sejrsmål i et opgør, hvor begge hold skal have ros spille med håndbremsen sluppet.