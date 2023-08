Kæmpe VM-chok: Tyskland slået ud i gruppespil for første gang nogensinde

Tysklands stjerner er færdige ved VM i fodbold.

Det står klart, efter at tyskerne torsdag spillede 1-1 med Sydkorea, mens Marokko højest overraskende slog Colombia 1-0 i gruppens anden kamp.

Colombia vandt dermed gruppe H foran Marokko. Begge sluttede på seks point.

Tyskland blev treer med fire point efter hele 6-0 over Marokko i holdets åbningskamp, 1-2 mod Colombia og altså 1-1 mod Sydkorea, der havde tabt begge sine første kampe.

Det er første gang i de ti officielle VM-slutrunder, at Tyskland ikke er med i knockoutrunderne. Tyskerne har to VM-titler og hele otte EM-titler på cv'et, men det bliver altså ikke udbygget i denne omgang.

Sydkorea kom foran efter fem minutters spil, da holdet fangede den tyske defensiv i ubalance, og Cho So-hyun lynede i duel med den tyske keeper.

Kort før pausen headede stjernespilleren Alexandra Popp balance i regnskabet efter et godt indlæg fra højre, og det var ottende kamp træk ved en stor slutrunde, at den 32-årige Wolfsburg-spiller kom på tavlen.

Men lige lidt hjalp det.

Tyskerne pressede på, og det samme gjorde Colombia i det andet opgør, men trods meget lange tillægstider faldt der ingen scoringer i anden halvleg i nogle af opgørene, og dermed var den tyske skæbne beseglet.

Tyskerne fik korrekt annulleret en scoring for offside i starten af anden halvleg og havde fine bud på et sejrsmål, ligesom Colombia missede en kæmpe chance for at udligne i det andet opgør, hvilket også havde sendt tyskerne videre.

Men generelt var den tyske indsats ikke prangende, og nedturen var dermed primært selvforskyldt. Der blev således lavet ukarakteristisk mange fejl, og indsatsen var langt fra så flydende, som man tidligere har set fra Martina Voss-Tecklenburgs tropper.

Colombia møder Jamaica i sin ottendedelsfinale i Melbourne, mens Marokko skal spille mod Frankrig i Adelaide.