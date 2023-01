Kæmpede med depression og alkoholmisbrug

Den engelske Nottingham Forest-stjerne og tidligere Manchester United-profil Jesse Lingard åbner i et interview sig om alkoholmisbrug og depression

Han var spået til at blive den nye engelske stjerne, men efter skuffende præstationer blev han ramt af en voldsom nedtur.

I et nyt interview fortæller Jesse Lingard om den altoverskyggende depression, som fik alvorlig betydning for spillerens karriere.

Det fortæller han om i podcasten 'The Diary of a CEO' ifølge Daily Mail.

Lingards nedtur startede, da hans spilletid var faldende i United, og presset fra fansene voksede sig så stort, at den unge spiller måtte dulme sorgerne med et stort alkoholforbrug.

- Jeg drak, inden jeg gik i seng. Når jeg ser tilbage på den tid, så tænker jeg, 'hvorfor gør du det mod dig selv'?, siger han i interviewet.

Drikkeriet og de selvdestruktive tanker betød, at Jesse Lingard kæmpede med en svær depression i de efterfølgende år, men han har stadig formået at spille for klubber såsom West Ham og senest Nottingham Forest.

Annonce:

Artiklen fortsætter under billedet ...

Jesse Lingard har af mange været kendt som en festlig fyr, der godt kan lide at have det sjovt, men under overfladen kæmpede han med presset fra fansene. Foto: David Klein/Ritzau Scanpix

Imponerende præstationer

30-årige Jesse Lingard startede sin fodboldkarriere i Leicester City, og de efterfølgende år var han på lejeaftaler til både Birmingham City og Brighton & Hove Albion.

Samtidig har han været fast mand i den engelske landsholdstrup, hvor han havde seniordebut i 2016.

I 2015 kom hans gennembrud, da han spillede sig på førsteholdet i storklubben Manchester United, indtil et fald i niveau startede hans deroute i 2019.

Lingard er på trods af sine blot 30 år en erfaren herre i fodboldverdenen, og han har da også flere imponerende titler på sit cv.

Han kan blandt andet prale af, at han både har vundet Europa League, FA Cup, Community Shield og Carabao Cup, hvor han er en af de eneste spillere i verden, der har scoret i alle tre sidstnævnte finaler.

--------- SPLIT ELEMENT ---------