Kæmper mod VM i Qatar: - Større, end jeg havde forventet

- Vi kan ikke være VM i Qatar bekendt.

Sådan sagde den norske landsholdsspiller Tom Høgli til Ekstra Bladet tilbage i 2015, da han spillede i FCK. Han var en af de få fodboldspillere, der turde tage politisk stilling.

En anden var hans daværende holdkammerat, William Kvist. Sammen optrådte de to i 2016 i en video på vegne af Spillerforeningen, og her opfordrede de FIFA til at tage større ansvar og indføre sociale klausuler, så migrantarbejderne i Qatar blev sikret ordentlige vilkår med respekt for menneskerettighederne.

De kaldte også forholdene i Qatar for slaveri.

Det lyttede FIFA dog ikke til.

Nu er Tom Høgli tilbage i norsk fodbold, hvor han har en fremtrædende rolle i ledelsen af Tromsø, der som den første norske klub har anbefalet det norske fodboldforbund at boykotte VM i Qatar.

Altså hvis det norske landshold under ledelse af Ståle Solbakken kvalificerer sig til slutrunden, som finder sted i november-december 2022.

Siden har yderligere tre norske klubber, Strømgodset, Viking og Odds Ballklubb tilsluttet sig ønsket fra Tromsø, og yderligere fire klubber, herunder storklubben Rosenborg, har punktet på dagsordenen på deres årsmøder her senere i marts.

Udspillet fra Tromsø har vakt opmærksomhed over hele Europa, og det er kommet en smule bag på Høgli.

- Jeg havde ikke troet, at vores lille klub i Nordnorge skulle kunne skabe så meget omtale. Men det viser bare det engagement, der er ude blandt fodboldfansene, men også blandt klubberne.

- Vi har mærket det fra fans over hele Europa. Jeg har fået mange henvendelser fra Danmark og Belgien, blot for at nævne nogle få. Det er blevet større, end jeg havde forventet.

- Hvad har reaktionen været fra det norske fodboldforbund?

- Jeg har ikke talt med dem, men jeg kan se på deres udtalelser, at de kører på samme linje som DBU. At man skal have den kritiske dialog med Qatar, men ikke boykotte. Der er ikke noget nyt der.

- Har du haft kontakt til danske klubber?

- Nej, det har jeg ikke, men det er måske en meget god ide.

- Hvordan vil I forholde jer, hvis Norge kvalificerer sig til VM, og Tromsø får udtaget en spiller?

- Ståle Solbakken har til landsholdet hentet en fysisk træner, som også arbejder for Tromsø, så vi har allerede problematikken. Alle spillere kender min holdning, men jeg kan ikke tvinge spillerne til at gøre det ene eller det andet.

Alle i truppen har dog skrevet under på vores opfordring til at boykotte VM i Qatar. Spillerne har været med i hele processen.

- Man kan håbe på, at flere klubber i Norge, Danmark og Sverige kommer med, og at det kan sprede sig ud over Europa. Det bliver først stort, hvis klubber i Tyskland, England og Frankrig for alvor kommer på banen.

- Det vil helt klart være det bedste, siger Tom Høgli.

I udtalelsen fra Tromsø hedder det blandt andet:

’Penge vil altid være en del af vores sport. Men det må ikke medføre, at vi samtidig accepterer korruption og livsfarlige arbejdsforhold.

'Tromsø IL mener, det er på tide, at fodbolden stopper op og tager et par skridt tilbage.'

'Vi bør tænke over, hvad der er fodboldens idé, og hvorfor så mange elsker vores idræt. Det at korruption, moderne slaveri og et højt antal døde arbejdere er fundamentet under det vigtigste, vi har, VM, er overhovedet ikke acceptabelt.'

'Derfor kan vi ikke længere sidde og se på, at mennesker dør i fodboldens navn. Det er på tide at sætte hårdt mod hårdt. Fodbolden kan ikke styre alle nationers politik og indre anliggender. '

'Men det, vi kan gøre, er at stille tydelige krav til fodboldturneringer, som vi selv arrangerer.’

