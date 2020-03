Kahlenberg er erklæret rask efter coronasmitte

Thomas Kahlenberg er efter eget udsagn rask igen.

I et opslag på Instagram skriver den tidligere landsholdsspiller, at han er blevet erklæret rask, efter at han har været smittet med coronavirus.

- Endelig samlet igen (hjerte). Jeg er meldt rask! Endnu en gang mange tak for den rørende støtte, vi er blevet mødt af, skriver Kahlenberg som tekst til et billede, hvor han sidder med sin familie.

Kahlenberg er blot den anden dansker, der offentligt har ytret, at han er blevet meldt rask efter at have været ramt af den verdensomspændende virus.

Den første var TV2-medarbejderen Jakob Tage Ramlyng.