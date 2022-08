Kamp udsat efter uheld

Lørdagens møde i Superligaen mellem FC Nordsjælland og Viborg er blevet udsat med en halv time.

FC Nordsjælland skriver på Twitter, at et uheld på Storebæltsbroen forsinker gæsterne i at komme til den planlagte tid.

Opgøret er nu sat til at begynde klokken 16.30 i stedet for klokken 16.00.

Til Ekstra Bladet fortæller Sydsjællands og Lolland-Falsters politi, at der var tale om et mindre uheld med kun lidt materiel skade.

Politiet oplyser desuden, at trafikken ikke var synderligt påvirket af uheldet, men at der generelt er mange biler på vejene i disse dage grundet de mange ferieglade danskere.

Både FC Nordsjælland og Viborg har fået en god start på Superliga-sæsonen.

Værterne fra Farum har hentet ni point af ni mulige, hvilket rækker til en førsteplads efter de første tre spillerunder.

Viborg har vundet to af tre kampe og ligger med seks point på fjerdepladsen før lørdagens opgave.

Desuden har midtjyderne spillet tre kampe i Conference League-kvalifikationen med stor succes.

I onsdags gik det ud over færøske B36 Torshavn, som i Viborg tabte med 0-3. Dermed har viborgenserne et særdeles godt udgangspunkt før returopgøret på udebane om tre dage.

