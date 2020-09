Kan du genkende verdensstjernen?

Den tidligere fodboldspiller Mateja Kežman er ikke længere til at kende. Et stort, vildt skæg præger nu serberens ansigt, der stoppede fodboldkarrieren i 2012

Den tidligere Premier League-vinder Mateja Kežman har haft en flot karriere, der har bragt ham forbi store adresser som PSV Eindhoven, Chelsea, Atletico Madrid og Pars Saint-Germain.

Nu er der dukket billeder op af serberen, og han er mildest talt ikke til at kende. Billederne viser Kezman, der har vokset sig et stort, gråt og langt skæg, der kan få nogle til at tænke, at han ikke har barberet sig siden han stoppede fodboldkarrieren i 2012.

Kežman ligner langt fra sit yngre jeg fra storhedstiden i Chelsea, hvor han kun var en enkelt sæson, men scorede syv mål i 40 kampe.

Mateja Kežman nåede at spille sammen med Arjen Robben både i PSV Eindhoven og i Chelsea. Duoen fik tilnavnet "Batman og Robben." Foto: John D McHugh/Ritzau Scanpix

Serberen brød i gennem for serbiske Partizan og blev i 2000 solgt til PSV Eindhoven. I sin første sæson blev han topscorer i den hollandske Eresdivision, hvor PSV også blev mestre.

Jose Mourinho fik øjnene op for serberen og hentede ham til Chelsea i 2004, efter at Kežman havde scoret 105 mål i 122 kampe i Eresdivisionen.

Da han sæsonen efter skiftede til Atletico Madrid begyndte karrieren at blive ødelagt af skader til stor frustration, da han og klubbens store stjerne Fernando Torres havde et godt partnerskab.

Mateja Kežman stoppede karrieren som 32-årig i den Hong Kong-baserede klub South China. Han har spillet 49 landskampe og scoret 17 mål for det hans landshold.

Det hed fra 2000 til 2003 Jugoslavien og fra 2003 til 2006 Serbien og Montenegro. Efter 2006 har Kežman ikke spillet flere landskampe.

