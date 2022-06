Kane med sit mål nummer 50

Harry Kane indtager nu ene mand andenpladsen på alle tiders topscorerliste på det engelske landshold.

Angriberstjernen udlignede på straffespark til slutresultatet, da England spillede 1-1 med Tyskland i Nations League.

Målet var Kanes 50. på landsholdet, og han er nu den næstmest scorende englænder nogensinde. Kun Wayne Rooney har med 53 lavet flere mål for nationalmandskabet. Tidligere delte Kane andenpladsen med Bobby Charlton.

Med resultatet tirsdag kom England på tavlen i gruppe 3. I den første kamp lørdag endte med et overraskende nederlag på 0-1 til Ungarn.

Artiklen fortsætter under billederne..

Her lægger han an til spark. Foto: KAI PFAFFENBACH/Ritzau Scanpix

Og der var grund til at juble. Foto: Tobias Schwarz/Ritzau Scanpix

Tyskerne kunne ikke lide, hvad de så. Foto: ANDREAS GEBERT/Ritzau Scanpix

Nu har England et enkelt point på gruppens sidsteplads. Tyskland har to på næstsidstepladsen. Efter en sejr over Ungarn på 2-1 tirsdag topper Italien gruppe 2 med fire point. Ungarn har tre på andenpladsen.

Tyskland satte England under pres i det meste af første halvleg på Allianz Arena i München. Cirka halvvejs fik Jonas Hofmann sendt bolden i mål, men scoringen blev kaldt tilbage for offside, og første halvleg endte, som den startede, med 0-0 på måltavlen.

Men cirka fem minutter efter pausen lykkedes det for Jonas Hofmann. Joshua Kimmich sendte bolden ind i feltet til Gladbach-spilleren, der køligt sparkede den i kassen.

Jack Grealish blev sendt på banen med cirka et kvarter igen i et forsøg på at ændre på tingene for England, der kæmpede med at komme til chancer.

Det ændrede Manchester City-spilleren hurtigt på. Grealish serverede med en flot aflevering bolden til Harry Kane tæt på mål, men angriberstjernen blev afvist af Manuel Neuer.

Kane tog dog revanche, da han fra 11-meterpletten med tre minutter tilbage af den ordinære spilletid udlignede.

Nicolò Barella og Lorenzo Pellegrini stod for målene i Italiens sejr over Ungarn. Italienernes Gianluca Mancini scorede også, men det var i eget mål til 1-2 et kvarter inde i anden halvleg.