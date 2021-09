Kanonkasse satte tingene på plads for FCM

Tør Bo Henriksen satse sine europæiske ambitioner på en 18-årig angriber, når Europa League indledes i ugens løb?

Det tema presser sig ind på dagsordenen efter Victor Lind med drøn af et projektil udslettede enhver usikkerhed om slutresultatet mod FC Nordsjælland.

Teenageren rykkede uimodståeligt fra Adamo Nagalo med et kvarter igen og baskede afgørelsen ind med hjælp fra overliggeren til 2-0.

Et mål der fik MCH Arena til at eksplodere i begejstring oven på en forkrampet forestilling.

Brasseræraen i FC Midtjylland har ikke udløst øjeblikkelige monsun-mængder af karnevalsstemning og sambabold på den jyske hede.

Fredag aften var det mest brasilianske ved ulvenes møde med ungdomsskolen fra FC Nordsjælland de første fire bogstaver i Bras... ilien.

Bo Henriksen havde givet startpladser til halvdelen af sit brasser-kontingent mod FC Nordsjælland - Juninho, Evander og Junior Brumado.

Og bedømt på raseri-udbruddene fra FCM-træner Bo Henriksen rettet mod især Junior Brumado før pausen, så skal det ikke udelukkes, at han ryger helt ud af starteren mod Ludogorets på torsdag,

Naturligvis kommer det ikke til at ske, men det er alligevel interessant at lege med tanken, for Victor Lind kom ind med al den friskhed og opportunisme, som Junior Brumado forgæves søgte efter kampen igennem.

Selv oplægget til 1-0 lige efter pausen virkede mest af alt som en tilfældighed, da Brumado fik trampet sig på tværs af gæsternes felt og med en lang tå fik prikket Gustav Isaksen fri til 1-0.

Gustav Isaksen var på pletten med sin scoring til 1-0. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Det mål kom som en forløsning efter en utilstrækkelig første halvleg, hvor FC Nordsjælland i lange periode var det bedste hold.

Abu Francis og Simon Adingra brændte chancer af en klasse som de kommer til at bruge hele weekenden for at ærgre sig over.

Ulvene blev holdt i en skruestik gennem det meste af første halvleg, og FC Nordsjælland viste til fulde de kvaliteter, der har givet så god sæsonstart.

Men målet udeblev, og så ændrede ulvenes lynmål tingene totalt lige efter pausen.