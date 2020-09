Kaos i Thorups gamle klub: Fyrer afløser efter 25 dage

Den belgiske fodboldklub Gent fyrede i august cheftræner Jess Thorup, og nu har endnu en træner fået sparket.

Gent skriver på sin hjemmeside, at László Bölöni, der tog over efter danskeren, er blevet fyret. I stedet har man overladt styringen til Wim De Decker, der får Peter Balette som assistenttræner.

- Her til eftermiddag blev det besluttet at ophæve László Bölönis kontrakt. Stemningen på og omkring holdet gjorde det umuligt at fortsætte samarbejdet, skriver klubben.

67-årige Bölöni har en lang række klubber på cv'et. Blandt andet har han stået i spidsen for holdene i Lens, Standard Liege og Paok.

