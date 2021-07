Kaostræner gemte sig i bussen

Peter Hyballa nægtede at kommentere stort nederlag i testkamp - og den store uro i forhold til spillertruppen som fredag betød at Jakob Ankersen og to andre løntunge spillere blev smidt ned i U19-truppen

Esbjergs nyansatte cheftræner Peter Hyballa valgte fredag aften gemme sig efter testkampen mod Vejle.

Den tyske træner dampede direkte i spillerbussen efter slutfløjtet og valgte dermed tavshed i stedet for at stille sig frem og give sin udlægning af den konflikt med spillertruppen, som er eksploderet bare dage efter hans tiltræden.

I timerne op mod kampstart valgte cheftræneren tilmed at eskalere konflikten ved at losse tre af truppens mest løntunge spillere ned i U19-truppen.

Blandt de slagtede var prestigenavnet Jakob Ankersen, der vendte hjem til vestkysten før seneste sæson sammen med Kevin Conboy, der i lighed med Ankersen har fået sin opdragelse i klubben. Også Yuri Yakovenko er røget i unåde.

Tavsheden var ikke udslag af frustration over 5-1 nederlaget.

Ekstra Bladet har gennem 11 dage forsøgt at sætte et interview op med Peter Hyballa, og tyskeren havde indvilget i at snakke fredag.

Men det løfte blev trukket tilbage gennem klubbens presseafdeling under kampen, hvor det blev klarlagt, at Peter Hyballa ikke ville udtale sig efterfølgende.

Peter Hyballa har valgt at sparke tre løntunge spillere ud af truppen. Blandt dem den hjemvendte stjerne Jakob Ankersen. Foto: Ernst van Norde

Det gjaldt også for TV Syd, som klubben ellers har en aftale med om, at de kan følge klubben ekstra tæt i den kommende periode.

Det betød også, at klubbens cheftræner ikke stillede op for at udlægge sin oplevelse af 5-1 lussingen.

Reaktionen kom efter konflikten torsdag blev kendt i offentligheden. En samlet spillertrup har klaget over Peter Hyballas stil, og Spillerforeningen slog fredag fast, at tyskerens metoder er grænseoverskridende.

- De ting, vi har fået videregivet, er langt over, hvad man kan og skal acceptere på enhver arbejdsplads, sagde Spillerforeningens direktør, Michael Sahl.

Ekstra Bladet har gennem den seneste periode hørt om fotografering af spillere i underbukser, slag mod spillere, udskamning foran holdkammeraterne, verbal tortur og et træningsprogram så hårdt, at skaderne vælter ind.

Peter Hyballa stillede ikke op til medierne efter nederlaget til Vejle. Foto: Ernst van Norde

I timerne før kampstart tog Esbjergs trænerstab kontakt til Ekstra Bladet, fordi den fysiske træner Robin Adriaansen ville klarlægge at fotograferingen af spillerne var frivillig og havde til sigte at dokumentere fremskridt af den fysiske træning.

Peter Hyballa overtog efterfølgende telefonen, og kastede sig ud i en lang klage over, at han ikke var kommet til orde i sagen.

Ekstra Bladet gjorde ham opmærksom på, at han i mere end en uge havde undladt at stille op til interview trods gentagne forespørgsler.

Peter Hyballa slog efterfølgende fast, at spillertruppen efter mediernes dækning af uroen i truppen havde undskyldt til ham på et møde i Esbjerg afholdt før afgang til testkampen i Vejle.

Med de udsagn in mente så Ekstra Bladet frem til, at Peter Hyballa ville forklare sine metoder som aftalt.

Men Peter Hyballa valgte at løbe fra sit løfte.

Så var det åbenbart ikke vigtigere for ham at give sin version af konflikten.