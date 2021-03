Kaptajnens brøler sænkede FC Midtjylland

Efter en hård uge præget af alskens modgang spillede AGF sig tilbage i medaljekampen med en snæner 1-0 sejr ude mod FC Midtjylland.

Sejren skabt af Patrick Mortensen efter bare ni minutter, der jagtede en bold, som Erik Sviatchenko forsøgte skærme ud over baglinjen.

Topscoreren var den klogeste i kaptajnernes duel og pillede bolden fra den tøvende Sviatchenko. Gæsterne satte et angreb op og på Gift Links' flade indlæg udnyttede Patrick Mortensen, at organisationen i ulvenes defensiv ikke var på plads til at banke kuglen op i nettaget.

En tidlig føring, men faktisk retvisende, fordi AGF havde taget den kompromisløse tilgang fra Parken med til mestrenes hjemmebane, og gæsterne kontrollerede begivenheder med overbevisning de første 30 minutter.

58 minutter og 56 sekunder. Så længe skulle der gå før FC Midtjylland overhovedet leverede en afslutning af betydning i topkampen mod AGF.

Evander baskede til fra 22 meter og Kamil Grabara fik lidt jord på albuerne, da han pligtskyldigt fulgte boldens bane på vej ud over baglinjen.

I næsten en time havde AGF holdt mestrene i en skruestik. Én skaldet afslutning blev ulvene holdt nede på i de første 45 minutter... og den bankede Jens-Lys Cajuste ud over sidelinjen.

Ulvene var atter nødt til at spille med alternative løsninger på forsvarets kanter, da Ailton atter fik chancen til venstre, mens unge Kristoffer Lund Hansen fik chancen til højre. De to ændringer svækkede FC Midtjylland, hvor også Jesper Hansen var bænket mellem stængerne til fordel for Jonas Lössl.

Mestrene havde mildest talt svært ved at skabe noget mod de heroisk kæmpende gæster. Men AGF-defensiven begyndte at vakle, da FC Midtjylland begyndte at trykke på.

Det burde have udløst et straffespark i slutfasen, da Jesper Juelsgård blev ramt på hånden af en bold, der sprang op fra jorden. Men efter et langstrakt video-tjek kunne AGF'erne ånde lettet op, mens FCM-bænken eksploderede i utilfredshed.

På en dag hvor meget lidt fungerede for ulvene, så var det sådan en kendelse, som de havde brug for.

Og da den udeblev så kunne ulvene registrere det andet nederlag i træk - og gulddrømmene begynder at fortone sig, som spillet fortsætter med at hakke.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Kommentar

FC Midtjylland skal være lykkelige for den ufortjente sejr over Brøndby sidste weekend, for det gør fortsat ulvene relevante i guldkampen.

AGF eksponerede mestrenes svagheder og vandt en alt for spinkel sejr mod en modstander, der ikke havde én eneste afslutning inden for rammen.

Lægges ugens VAR-frustrationer til side, så virker David Nielsens tropper aktuelt som det hold blandt de fire i toppen, hvor flest ting fungerer som ønsket.

