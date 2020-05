Karantænekrav får Serie A-klubber til at udskyde holdtræning

De italienske Serie A-klubber i fodbold udskyder genoptagelse af holdtræning mandag.

Mandag i sidste uge gav landets sportsminister grønt lys for holdtræning fra og med mandag denne uge, og den udmelding blev bekræftet af Italiens premierminister, Giuseppe Conte, lørdag.

Men klubberne er utilfredse med et krav fra sundhedsmyndighederne om, at hele holdet skal i karantæne, hvis en spiller er smittet med coronavirus. Det rapporterer flere italienske medier.

- Det er indlysende, at det vil gøre det umuligt for os at afslutte sæsonen i august.

- Hvis to-tre spillere fra et eller begge hold er smittet, vil alt blive blokeret i et par uger, siger Tommaso Giulini, der er klubpræsident for Cagliari, til radiostationen Super Sound.

Han tilføjer, at der en stor sandsynlighed for, at det scenarie vil blive til virkelighed.

- Det vil medføre, at 80-90 procent af os ikke vil være i stand til at spille færdig inden 2. august, uddyber han.

Klubberne modsætter sig også et krav om, at hver spillertrup inklusive trænere og andre omkring holdet skal i træningslejr i fuldstændig isolation, før sæsonen kan blive genoptaget. Det vil, argumenterer klubberne, skabe store logistiske problemer.

Indtil nu har håbet været, at Serie A, der har ligget stille siden 9. marts, kunne komme i gang igen 13. juni.

Men det anser den tekniske direktør i Udinese, Pierpaolo Marino, for uforsvarligt på grund af uenigheden om retningslinjerne.

- Hvis turneringen genoptages den 13. juni, vil der en meget høj risiko for skader, siger han.