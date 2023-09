Kasper Hjulmand om Manchester United: - De er meget konservative

Det er ikke kun op til landstræner Kasper Hjulmand at bestemme, hvor mange minutter angriberen Rasmus Højlund skal spille i de kommende to EM-kvalifikationskampe mod San Marino og Finland.

Højlunds arbejdsgiver, Manchester United, er i tæt dialog med den danske landsholdsstab om Højlunds fysik. Danskeren døjede med en lille skavank fra sin opstart i Italien, da han for en måned siden skiftede til Manchester United.

Derfor er han blevet forsigtigt behandlet i den engelske storklub, og han har fået et beskedent indhop i denne sæson.

Selv føler Højlund sig i god form uden at mærke smerter, men han vil ikke ud med, hvor mange landsholdsminutter, han selv synes, han er i stand til at spille.

- Det er en dialog mellem Manchester United og DBU. Det er ikke mig, der bestemmer, hvor meget jeg kan spille, siger Rasmus Højlund.

Kasper Hjulmand var i slutningen af august ovre for at se Rasmus Højlund træne i Manchester United. Landstræneren så, at hans førsteangriber ikke virker hæmmet af sommerens skavanker.

Rasmus Højlund og fodboldlandsholdet skal torsdag møde San Marino i Parken. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

- Jeg så den Rasmus, som jeg kendte. Han har aldrig mærket noget som helst, men Manchester United har været meget konservative og forsigtige i forhold til hans skade, siger landstræneren.

I forlængelse heraf pointerer landstræneren, at Højlund ikke får fuld spilletid i de to EM-kvalifikationskampe.

- Han er i en fin forfatning. Han skal ikke spille to gange 90 minutter, men vi har en plan for, hvordan vi får mest muligt ud af ham. Vi må se, om han skal spilles varm mod San Marino, siger Kasper Hjulmand.

Landstræneren så også Højlunds United-debut i søndags mod Arsenal. Danskeren blev skiftet ind midt i anden halvleg. Tillægstiden var så lang, at danskeren nåede at spille næsten 40 minutter.

- Hans indhop var meget overbevisende. Han startede med at smadre ind i en midtstopper fra start, og han fik sat sit aftryk, i de minutter han fik, siger Hjulmand.

Rasmus Højlund fik sit gennembrud på landsholdet i marts, da han scorede hattrick mod Finland i Parken og to mål ude mod Kasakhstan. I alt står den hurtige og kropsstærke angriber noteret for seks fuldtræffere i seks landskampe.

Den statistik kan forbedres torsdag aften, når Danmark møder San Marino i Parken. Kampen begynder klokken 20.45.