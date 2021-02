Keeperbrøler kostede Brøndby dyrt

HERNING (Ekstra Bladet): Marvin Schäbes kæmpeblunder blev kostbar for Brøndby, der smed førstepladsen med sæsonens andet nederlag til FC Midtjylland, der vandt topbraget 1-0 søndag aften.

Kevin Mensahs ukoncentrerede pasning foran eget felt gav Evander muligheden for at trykke af. Hans skud ramte jorden foran den tyske keeper og sprang fra ham lige hen til den fremstormende indskifter Gustav Isaksen, der tæt under mål kunne hugge afgørelsen ind midt i anden halvleg.

Ulvene har længe sukket efter noget afgørende fra sit 19-årige stortalent, og han kunne næsten ikke leve op til den drøm bedre end at score sit første Superliga-mål i den direkte duel om førstepladsen.

En en tæt, taktisk affære lignede det hurtigt en afgørelse i kamp, hvor Brøndby ellers havde set gode ud i starten af anden halvleg.

Brøndby-træner Niels Frederiksen havde i første halvleg set sin kroatiske slider Josip Radosevic levere en indsats med en fejlprocent, som ikke var holdbart i en topkamp.

Tobias Børkeeiet blev sat ind fra starten af anden halvleg, og det gav øjeblikkeligt topholdet et løft. Brøndby havde slet ikke fået sat deres giftige omstillinger i scene i løbet af de første 45 minutter.

Knapt havde dommer Jakob Kehlet sat spillet i gang efter pausen, før Simon Hedlund var en tåspids for kort til at bringe Brøndby i spidsen.

Et fremragende faldt indlæg fra kanten af feltet fra Michael Uhre kunne svenskeren lige akkurat ikke dreje i det tomme mål.

To minutter senere var Uhre atter i centrum efter en lang fremlægning, som satte ham i en løbeduel mod FCM-målet, men hårdt presset af Erik Sviatchenko blev hans træk uden om Jesper Hansen for langt. Den selvtillidsfyldte Brøndby-angriber forsøgte dog fra spids vinkel at hugge kuglen i mål, men ramte sidenettet.

FC Midtjylland ville også være med, og de burde have taget føringen, da Tobias Børkeeiet dummede sig med et boldtab foran eget felt. Anders Dreyer blev sat op af Sory Kaba, men den hurtige kantspiller famler efter selvtilliden og alene med Marvin Schwäbe valgte han at aflevere mod Kaba og chancen gik tabt.

Føringsmålet til FC Midtjylland ændrede kampens puls. Brøndby blev tvunget til at fravige planen om at lukrere på omstillinger. Og selv om de blå-gule pressede for en sen udligning på MCH Arena, så kom de aldrig helt tæt på.

Selv da Paulinho lidt uforståeligt røg ud for sit andet gule kort i overtiden, så red ulvene stormen af i den nervøse forestilling.

