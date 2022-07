Kjær: - Har ventet på dette i syv måneder

Simon Kjær er godt i gang med forberedelserne til næste sæson, efter at have været ude med en knæskade

Simon Kjær er endelig ved at nærme sig fodboldformen igen.

Landsholdsanføreren har siddet ude siden december med en korsbåndsskaden, men er nu endelig tilbage på træningsbanen i Milan for at forberede sig på den kommende sæson.

- Jeg har ventet på denne dag i syv måneder. Jeg er glad for at være her og for at spille fodbold, siger Simon Kjær til Milan TV, der fangede den blonde dansker, der mandag havde tilsluttet sig klubbens preseason efter sin sommerferie.

Det var danskerens første træningsdag frem mod den nye sæson, men allerede i sidste måned trænede Simon Kjær med det danske landshold, da de forberedte sig på kampene mod Østrig, Frankrig og Kroatien.

- Jeg har det godt. Jeg har lagt meget arbejde i det indtil videre, men der er stadig er stadig meget, der skal gøres. Min fysik er god.

- Jeg har holdt lidt ferie med min familie. Men under ferien har jeg kun haft et ønske om at komme tilbage i træning, siger han til Milan TV.

AC Milan nåede kun at spille 11 kampe i Serie A i sidste sæson, før han blev ramt af knæskaden. Men trods midtstopperens fravær endte de rødsorte med at løfte det italienske mesterskab foran ærkerivalerne fra Inter i maj.

- Vi glæder os alle over Scudettoen (det italienske mesterskab, red.), men det vil presse os til at give vores bedste i år. Nu skal vi forbedre os. Pres? Vi er Milan, vi vandt Scudettoen, og det er sådan, det skal være, siger Simon Kjær.

Landsholdskæmpen skiftede i 2020 spanske Sevilla ud med AC Milan.

Han har indtil videre spillet 72 kampe for klubben og scoret et enkelt mål.