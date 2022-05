Klopp afslører pause-ord efter comeback

Liverpools manager, Jürgen Klopp, er lykkelig og lettet over at være sluppet med skrækken mod Villarreal i Champions League-semifinalen tirsdag aften.

Ifølge Uefa.com siger tyskeren efter sejren på 3-2, at Liverpools trænerstab i pausen var rådvilde omkring, hvad de skulle gøre for at vende Villarreals føring på 2-0.

- Jeg sagde til mine assistenter, at de skulle finde et eksempel på noget, vi gjorde rigtigt i første halvleg, som vi så kunne vise til spillerne. Men de sagde bare 'beklager, der er ikke noget'.

- Så jeg sagde til spillerne, at de var nødt til at finde mere plads, at vi havde brug for at være mere fleksible, og at de skulle stoppe med at gøre det nemt for dem (Villarreal, red.) at mandsopdække os, siger tyskeren.

Der blev uddelt kram efter Liverpools sejr. Foto: PABLO MORANO/Ritzau Scanpix

Også backen Trent-Alexander Arnolds ansigt var præget af afmagt ved pausen, og den skydestærke landsholdsspiller erkendte, at Liverpool var i store problemer.

- Det var meget svært. De spillede meget godt i første halvleg. Vi havde forventet, at første halvleg ville blive svær, og nogle gange kan man ikke få den kontrol, man gerne vil have, sagde han til britiske BT efter slutfløjt.

- Vi vandt ingen andenbolde før pausen, og de fik den type kamp, som de gerne ville have, og det tillod vi dem bare. Vi hankede op i os selv i pausen, tog greb om kampen og fik det resultat, vi havde brug for.

Roser modstanderen

Klopp har desuden ikke andet end rosende ord til overs for Villarreal og holdets spanske træner, Unai Emery.

- Sikke et utroligt stadion. Sikke et utroligt stykke arbejde, Unai har lavet her. De spillede utrolig godt, men vi fortjente det her.

- I pausen troede hele verden, at resultatet var mere på vej mod 3-0 end 2-1, men vi er her stadig. Da jeg så, hvordan vi bevægede os i anden halvleg, vidste jeg, at vi kunne vende det, siger han.

Hos Villarreal er cheftræner Unai Emery stolt af sine spilleres indsats mod Liverpool.

Men han er samtidig skuffet over, at det spanske mandskab ikke fik mere med fra kampen. Særligt fordi holdet var forberedt på et muligt Liverpool-comeback.

- Den første del af kampen forløb, præcis som vi havde planlagt og talt om i vores mest optimistiske scenarier. Men i sidste ende havde vi brug for lidt mere.

- I pausen talte vi endda om, hvordan vi skulle håndtere det, hvis Liverpool på en eller anden måde kom tilbage på 2-2, siger spanieren ifølge Uefa.com.

Skuffelsen var naturligvis stor hos spanierne. Foto: PAUL ELLIS/Ritzau Scanpix

Emery mener, at fraværet af Villarreals hollandske stjerne Arnaut Danjuma og udskiftningen af den småskadede Gerard Moreno i anden halvleg blev afgørende for resultatet.

- Med Danjuma utilgængelig og så også uden Gerard mistede vi en masse. Vi havde ikke den nødvendige kapacitet til at komme tilbage.

- Men selv om vi ikke helt var i stand til at tage det sidste skridt til finalen, skal vi fortsætte ned ad den vej, vi er på, siger han.

Liverpool skal i Champions League-finalen op imod enten Real Madrid eller Manchester City.

Det er tredje gang på fem år, at Liverpool og Jürgen Klopp er i finalen.