Klovnemål og overdådig stjerne tænder pokaldrømmen for AGF

Se også: Coronavirus rammer Champions League

ESBJERG (Ekstra Bladet): Esbjerg stod for underholdningen, men desværre for de hårdt prøvede vestjyder, var det i form af klovnerier, så AGF kunne tirsdag aften jublende tage pladsen i pokalsemifinalen takket være en sikker 4-1 sejr over Esbjerg.

Et pokalavancement til AGF, som havde et ikke uvæsentligt vestjysk aftryk. Således var de tre sidste berøringer før 2-0 målet fra Esbjerg-spillere, og klovnerierne fortsatte, da Bror Blume med målet til 3-1 afgjorde sagerne midt i anden halvleg takket være et nyt oplæg fra en uheldig Esbjerg-spiller.

Og for det ikke skal være løgn, så var det også Esbjergs Franz Brorsson, der i slutfasen bugserede Jon Thorsteinssons afslutning hen til Bror Blume, der kunne gøre det til 4-1.

Dermed også understreget, at dette var en kamp, hvor AGF'erne var bedst, men også havde tilfældighederne på sin side.

Således kunne kampen være gået meget anderledes, hvis Ante Erceg ti minutter før tid havde omsat en friløber til 3-2 reducering, men den kroatiske lejesvend huggede det store tilbud på indersiden af stolpen..

Et mål der kunne have givet Esbjerg en bagdør ind i en kamp, hvor AGF virkede i kontrol og skabte chancer på stribe, men vestjyderne leverede en herrefight og forsøgte med simpel, direkte fodbold at afværge det truende pokalexit.

To gange inden for kampens første halve time stod Mustapha Bundu på det helt rigtige sted, og så kunne han hugge AGF på en komfortabel 2-0 føring allerede inden pausen.

Mustapha Bundu startede ellers ikke kampen særligt godt. En stribe ikke gennemtænkte aktioner prægede indledningen, men det blev glemt allerede efter ni minutter, da Mustapha Bundu på kanten af feltet intelligent satte en returbold efter hjørnespark ind bag Vito Mannone.

Dermed slog Bundu til i stort set samme minut, som da han sidst var i Esbjerg. Dengang endte Bundu med at blive revet ud efter en halv time. Tirsdag aften brugte AGF-profilen målet som afsæt til en stærkt forbedret indsats.

Og efter 28 minutter forsøgte tre Esbjerg-spillere i fællesskab desperat at hindre Patrick Mortensen i at gøre det til 2-0. Deres iver endte med at sende bolden hen til Bundu, der let kunne gøre det til 2-0.

Det virkede umuligt for Esbjerg at vende kampen, men efter en time fik vestjyderne en livline, da Joni Kauko bankede reduceringen til 2-1.

Pokaldrømmen levede i blot fem minutter, så havde Bror Blume atter sikret aarhusianerne en solid tomåls-føring.

Eriksen vippet af tronen

Teamejerens klare melding: Haas-team risikerer lukning

Super-managers råd: Investér i ham med det samme