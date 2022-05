Knækkede Feyenoord-topscorer: - Deres albuer var overalt

Feyenoord måtte forlade banen som taber i onsdagens finale i Conference League mod AS Roma.

Romerne vandt 1-0 over det hollandske mandskab, der stod i en europæisk finale for første gang i 20 år.

Feyenoord-topscorer Cyriel Dessers fik mange klø i duellerne med Roma-spillerne, der pakkede sig i den sidste time, efter at Nicolo Zaniolo havde bragt italienerne foran efter en halv time.

- De var brutale. Selv når bolden ikke var i nærheden, blev jeg ramt af albuer, siger Dessers.

Med sammenlagt ti scoringer endte Feyenoord-angriberen som samlet topscorer i den første udgave af den europæiske klubturnering.

Han ærgrer sig over, at det hollandske hold ikke formåede at udnytte et stort chanceovertag mod Roma-mandskabet. To gange undervejs ramte Feyenoord-spillerne træværket.

- Vi gjorde næsten alt rigtigt i 19 kampe, og så blev vi straffet på en enkelt fejl. Det gør ondt. Til tider spillede vi perfekt, og vi kan dårligt give os selv skylden for, at det ikke lykkedes, siger Dessers.

I nederlagets stund forsøger Feyenoord-træner Arne Slot at samle sine spillere op.

- Jeg har sagt til dem, at jeg ikke kan fjerne skuffelsen, men at det har været et privilegium at arbejde sammen med det her hold hver eneste dag i sæsonen.

- Der har ikke været en dag, hvor jeg ikke har nydt at være på træningsbanen med dem, siger Arne Slot.

I den hollandske række endte Feyenoord på tredjepladsen efter Ajax Amsterdam og PSV Eindhoven.

Feyenoord var senest i en europæisk finale i 2002. Dengang vandt holdet vandt Uefa Cuppen, der sidenhen er blevet afløst af Europa League.