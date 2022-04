Køge ydmyger Fortuna

HB Køge tog mandag et stort skridt mod endnu et mesterskab i kvindernes fodboldliga.

Mod de nærmeste konkurrenter fra Fortuna Hjørring vandt de forsvarende mestre således på udebane med hele 6-1.

Det betyder, at Køge på førstepladsen i mesterskabsspillet nu har otte point ned til nordjyderne på andenpladsen med seks kampe tilbage.

Det er kun Fortuna Hjørring, der kan vippe HB Køge af tronen. Brøndby på tredjepladsen har 16 point op til andenpladsen.

Allerede efter lidt over et kvarter var Køge kommet foran 2-0 mod Fortuna Hjørring.

En brøler i det nordjyske forsvar førte til, at Cecilie Fløe scorede til 1-0 i 14. minut. Lidt efter trykkede amerikanske Madalyn Pokorny af fra distancen og overrumplede landsmanden Adelaide Gay i Hjørring-målet.

Cecilie Fløe var på pletten igen, da han sparkede en returbold i et næsten tomt mål efter en halv times spil.

Rumænske Florentina Olar-Spanu fik reduceret en håndfuld minutter før pausen, men Fortunas comeback håb led et knæk, da det blev 4-1 kort inde i anden halvleg.

Igen manglede Adelaide Gay et par centimeter for at nå et langskud. Denne gang fra Cornelia Kramer.

Kyra Carusa scorede til 5-1 på straffespark med cirka et kvarter tilbage, og så forsvandt den sidste rest af spænding. I næstsidste minut i den ordinære spilletid blev nedturen så total for hjemmeholdet, da Maria Ficzay sendte bolden i eget net til slutresultatet 6-1.

De to guldrivaler mødes igen i sidste spillerunde, men der kan mesterskabet altså meget vel allerede være afgjort.