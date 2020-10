Koeman nedtoner CL-pres på Barcelona

Efter en god indledning på fodboldsæsonen har FC Barcelona haft det vanskeligt i de seneste runder i La Liga.

Lørdag løb Barcelona ind i et 0-1-nederlag ude mod Getafe, og forinden måtte den spanske storklub nøjes med 1-1 hjemme mod Sevilla i den spanske turnering.

Tirsdag venter ungarske Ferencváros så, når mægtige Barcelona tager imod i Champions League.

Barcelona er i gruppe med Juventus og Dynamo Kiev ud over altså ungarerne, men træner Ronald Koeman forsøger på forhånd at fjerne noget af presset på den spanske gigant inden gruppespillet.

- Når man er i Barcelona, så ønsker man altid at være med til at kæmpe om trofæer, uanset om det er i La Liga eller i Europa. Vi er ikke favoritter, men vi kan godt komme langt, siger Ronald Koeman mandag ved et pressemøde før tirsdagens kamp.

Det sker efter en sommer, hvor bølgerne gik højt i og omkring klubben.

I sidste sæson glippede det spanske mesterskab, som blev vundet af rivalerne fra Real Madrid. Barcelona løb også ind i en øretæve på 2-8 mod Bayern München i Champions League, og Lionel Messi meldte siden ud, at han ville forlade klubben.

Verdensstjernen endte dog med at indvilge i at tage en sæson mere, og han var da også med til at slå Villarreal og Celta Vigo henholdsvis 4-0 og 3-0 i de to første ligakampe.

Her sprudlede unge Ansu Fati, men det er stadigvæk Lionel Messi, der er på alles læber, både når det går godt og skidt i klubben.

- Du kan nok sige, at lige i øjeblikket kunne hans (Messi, red.) præstationer være bedre, men når man ser ham i det daglige, så kan man se, at han er glad, at han ønsker at spille og være holdets anfører. Jeg har ingen kritik eller tvivl omkring hans indsats, siger Ronald Koeman.

Barcelona vandt senest Champions League i 2015.

Fire dage efter opgøret mod Ferencváros skal Barcelona i kamp igen, når det 24. oktober gælder El Clasico mod Real Madrid.

Danske Martin Braithwaite fik de sidste ti minutter på banen i nederlaget mod Getafe lørdag.

Barcelona ligger i øjeblikket nummer ni i La Liga.