Komet-kasser på stribe

Werder Bremen og Bayer Leverkusen blev mandag de sidste hold i Bundesligaen til at være tilbage i aktion efter coronapausen.

På et gabende tomt Weserstadion i Bremen kom Leverkusen i gang igen med en overbevisende sejr på 4-1.

Sejren sender Leverkusen op på 50 point på ligaens femteplads, otte færre end førerholdet Bayern München.

Werder Bremens krise fortsætter derimod også på den anden side af coronapausen. Det er kun blevet til et enkelt point i de seneste syv kampe, og man skal tilbage til 18. januar for at finde Bremens seneste ligasejr.

Klubben ligger næstsidst i tabellen med 18 point.

Efter en sløv start kom der for alvor gang i den cirka midtvejs i første halvleg mandag.

Her indledte Kai Havertz fem målrige minutter, da han mere eller mindre umarkeret headede et indlæg i mål.

En scoring, der i øvrigt blev fejret med high fives og kram af nogle af Leverkusen-spillerne, hvilket de ellers er blevet opfordret til ikke at gøre.

Werder Bremens Theodor Gebre Selassie sørgede to minutter senere for lighed på måltavlen igen.

Men Havertz var ikke færdig. Det var Werder Bremen heller ikke, når det kom til at lade den tyske komet spadsere frit rundt i feltet. Denne gang i forbindelse med et frispark.

Havertz pandede nemt sit hold foran, fem minutter efter at han havde gjort det første gang.

Et kvarter efter pausen udbyggede Mitchell Weiser Leverkusens føring med endnu et hovedstødsmål.

Det gav Werder Bremen noget af at bjerg at bestige, men hjemmeholdet kunne slet ikke få spillet til at hænge sammen - i begge ender - og var aldrig i nærheden af at true gæsterne.

Kerem Demirbay gjorde det til 4-1 med cirka et kvarter tilbage og fjernede endegyldigt spændingen om udfaldet.

