Kometklub forstærker offensiven

Silkeborg IF har tidligere haft held med at hente spillere på en lavere hylde og gøre dem til store profiler.

Nu gør Superliga-klubben endnu et forsøg på det ved at hente en af 1. divisions helt store offensive profiler.

I FC Helsingør har Silkeborg købt 27-årige Tonni Adamsen, der markerede sig som en af den nordsjællandske klubs bedste spillere i den forgangne sæson, hvor Helsingør var tæt på at rykke op.

Det oplyser Silkeborg på sin hjemmeside.

– Tonni Adamsen er en spiller, som vi vurderer til at passe som fod i hose til vores spillestil. Vi havde ham på besøg for godt to et halvt år siden, og vi har efterfølgende fulgt hans flotte udvikling i FC Helsingør, siger sportschef Jesper Stüker.

- Tonni er dygtig teknisk og er god såvel i relationer som individuelt. Ja, og så kan han lave både mål og assists, hvilket vi tror på, at han også kan for SIF.

Sportschefen forklarer, at Adamsen på det seneste har spillet som forreste angriber, men også kan indtage andre offensive positioner.

Adamsen, som har fået en aftale frem til sommeren 2026, mener selv, at han passer godt til Silkeborgs stil.

– Jeg er rigtig glad for, at alting er faldet på plads, så jeg kan komme i gang i Silkeborg. Jeg kender klubben en smule i forvejen og har et rigtig godt indtryk af det hele, og det har hele tiden været mit største ønske at komme hertil, selv om der også har været muligheder andre steder både i ind- og udland.

- Men jeg ser Silkeborg IF som en meget attraktiv klub med en ekstremt spændende spillestil, som jeg passer rigtig godt ind i, og der venter jo også en masse spændende opgaver både i 3F Superligaen og internationalt, siger han.

Tonni Adamsen træner allerede med i sin nye klub lørdag formiddag.

