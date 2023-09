Kræftramt dansk legende: - Har fået mit gamle liv tilbage

For fem år siden blev den tidligere landsholdsanfører René Henriksen ramt af uhelbredelig knoglemarvskræft.

Siden har han kæmpet med og mod kræftsygdommen. Han er stadig syg, men på grund af en ny behandlingsform føler han sig ikke længere syg.

- Selvfølgelig var det et voldsomt chok. Men i dag er jeg faktisk et fornuftigt sted i livet. Jeg har det rigtig godt, siger René Henriksen i et interview med Spillerforeningen.

Han er gået fra kemoterapi til immunterapi. Én gang om måneden tager han på hospitalet og får en indsprøjtning i maven.

- Jeg er virkelig glad for og positivt overrasket over den nye behandlingsform. Jeg har ingen bivirkninger, og jeg kan gå direkte hjem og arbejde efter besøget på hospitalet.

- Jeg har fået mit gamle liv tilbage, og det troede jeg for få år siden ikke på ville blive muligt igen. Så man kan godt sige, at jeg er født på ny, siger René Henriksen.

René Henriksen føler sig bedre tilpas end længe, efter at han for fem år siden blev ramt af kræft. Arkivfoto: Greg Wood/Ritzau Scanpix

Støtter kræftforskning

Landsholdslegenden har et budskab om at støtte kræftforskningen. Det gør han selv ved at spille en golfturnering, hvor overskuddet går til initiativet Knæk Cancer.

- Det nytter virkelig noget at støtte kræftforskningen. Det er jeg selv et levende bevis på, lyder det fra René Henriksen.

Han brød igennem på topplan i en sen alder og nåede at være med i fire slutrunder for Danmark, inden han stoppede med at spille fodbold i 2006.

Forsvarsspilleren, der var kendt for sin elegante spillestil, brød igennem hos AB's succesrige hold i slutningen af 1990'erne.

I 1999 vandt han den danske pokalturnering med klubben, og han blev desuden kåret som årets pokalfighter.

Samme år skiftede René Henriksen til græske Panathinaikos, hvor han blev i seks år. I 2004 var han med til at vinde det græske mesterskab og den græske pokalturnering med klubben.

I 2005 vendte René Henriksen hjem til AB og sluttede af med en sæson i den næstbedste række.

Forsvareren var 28 år, da han i marts 1998 debuterede på A-landsholdet.

Samme år var han med ved VM i Frankrig uden at få spilletid, men det ændrede sig.

René Henriksen blev fast mand i landsholdets forsvar fra 1999 og frem til stoppet på landsholdet i 2004.

Det resulterede i 66 A-landskampe og fire slutrundedeltagelser, VM i 1998 og 2002 samt EM i 2000 og 2004.

René Henriksen overtog anførerbindet for Danmark midt under VM i 2002, da daværende landstræner Morten Olsen satte anfører Jan Heintze på bænken til den afsluttende kamp i gruppespillet mod Frankrig.

René Henriksen beholdt anførerbindet, indtil han i 2004 indstillede karrieren på landsholdet efter 0-3-nederlaget til Tjekkiet ved EM.