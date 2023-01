Kræftramt stjerne klar til comeback

Efter at have gennemgået to operationer og et opslidende forløb med kemoterapi er den 28-årige ivorianske Dortmund-angriber Sébastian Haller nu tilbage på træningsbanen

Efter seks måneders benhård og stålsat kamp mod kræften er Sébastian Haller nu endelig ved at være klar til gøre comeback på grønsværen.

Et comeback, som i øvrigt vil være den 28-årige angribers officielle debut for den tyske traditionsklub Borussia Dortmund.

Sébastian Haller var i sommer ellers udset som Dortmunds øjeblikkelige erstatning for den brutale norske målmaskine Erling Haaland, men kort efter skiftet blev den ivorianske frontløber diagnosticeret med testikelkræft.

Efter at have gennemgået to operationer samt kemoterapi var Sébastian Haller med lægernes godkendelse så langt om længe tilbage på træningsbanen 2. januar.

Det fremgår af et kortere skriv på Bundesligaens officielle hjemmeside.

Sébastian Haller har tidligere tørnet ud for Eintracht Frankfurt (2017-19). Har blev det til 33 mål. Sébastien Haller scorede efterfølgende hele 47 mål i 65 kampe for den hollandske storklub Ajax, inden han i sommer blev solgt til Dortmund. Foto: Ritzau Scanpix/KAI PFAFFENBACH

I et opslag på Twitter fortæller hovedpersonen selv, at han ser frem til at tørne ud for Dortmund, og at støtten undervejs fra fansene har været vital og gjort den ellers ubarmhjertige kamp mod kræften en smule nemmere at overskue.

- Jeg er endelig tilbage … Det har bestemt ikke været let, men med jeres støtte har det være nemmere at komme igennem (det hårde forløb, red.). Nu ser jeg bare frem til at se jer alle på stadion - forhåbentlig til nogle sejre, lyder det fra Sébastian Haller, der i første omgang vil genvinde fordums styrke med konditions- og styrketræning samt knap så krævende øvelser med læderkuglen.

- Det er positivt for alle, at han nu er tilbage. Vi har fra klubbens side givet ham den bedst mulige support, men i sidste ende er comebacket Sébastians helt egen fortjeneste, har Dortmunds sportsdirektør, Sebastian Kehl, udtalt.